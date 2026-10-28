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Στην prime time ζώνη, το Σόι σου του ALPHA σημείωσε πρωτιά, ενώ οι Μπλε Ώρες του ΣΚΑΪ πέτυχαν υψηλές επιδόσεις στις δραματικές σειρές.

Η δημόσια ένταση μεταξύ των παρουσιαστριών Ζήνας Κουτσελίνη και Τίνας Μεσσαροπούλου προκάλεσε συζητήσεις, συνοδευόμενη από την αναχώρηση της Μαρίας Αντωνά για τη Θεσσαλονίκη.

Ο ΣΚΑΪ φαίνεται να απομακρύνεται από τις παραγωγές της Acun Medya, επενδύοντας πλέον περισσότερο σε δικές του εσωτερικές παραγωγές για το τηλεοπτικό του πρόγραμμα.

Το νέο ντοκιμαντέρ για τον Μάθιου Πέρι αναδεικνύει τις προσωπικές δυσκολίες του ηθοποιού, ενώ οι πρωταγωνιστές της σειράς Friends συνεχίζουν να εισπράττουν σημαντικά ετήσια έσοδα.

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Την κούρσα της τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη οδήγησε την Τρίτη ο ALPHA: 20,1% για το Happy Day και 18,8% για τη Super Κατερίνα, η Σίσσυ Χρηστίδου ανέβηκε στο 13,5% ενώ ο Γιώργος Λιάγκας ήρθε ισόπαλος με τη Ζήνα Κουτσελίνη (8,3%). Αυτές τις μέρες βέβαια που πολλά παιδιά μένουν στο σπίτι και παίρνουν στα χέρια τους στο τηλεχειριστήριο, οι εκπομπές που έχουν πιο ενημερωτικό χαρακτήρα έχουν πτωτική τάση.

Στην prime time ζώνη, μπορεί το «Σόι σου» του ALPHA να κέρδισε τo δυναμικό κοινό και το σύνολο με 19,5% και 18,8% αντίστοιχα, στις δραματικές σειρές όμως την έκπληξη έκαναν ξανά οι «Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ με 14,8% στο σύνολο κοινού. Πιο αποδυναμωμένο εμφανίζεται το MEGA που δεν κατάφερε να πιάσει τη βάση ούτε στο κοινό 18-54 ούτε στο σύνολο παρά το γεγονός ότι το «Κάμπινγκ» (σε αντίθεση με τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» έχει αποσπάσει- δικαιώς- θετικές κριτικές.

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Ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Βίκυ Σταυροπούλου πρωταγωνιστούν στο «Κάμπινγκ» του MEGA.

ALPHA VS STAR

Η καθυστερημένη συγγνώμη της Ζήνας Κουτσελίνη στη Μαρία Αντωνά προκάλεσε μεγάλη ένταση στο Happy Day του ALPHA ανάμεσα στον Δημήτρη Παπανώτα και την Τίνα Μεσσαροπούλου που βρίσκεται πλέον σε ανοιχτή κόντρα με την παρουσιάστρια του STAR- το μόνο που ενώνει πλέον τις δύο γυναίκες είναι οι εξοχικές τους κατοικίες στην Πάρο αλλά και τα λίγα μέτρα που απέχουν τα πλατό των εκπομπών τους.

Το απόγευμα της Τρίτης πάντως η Μαρία Αντωνά, που μπορεί να στεναχωρήθηκε πολύ αλλά μόνο ευνοημένη βγαίνει τελικά από όσα ακούστηκαν ταξίδεψε μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα στη Θεσσαλονίκη – το «Πρωινό» δεν βγήκε στον αέρα σήμερα- καθώς είχε προγραμματισμένη εμφάνιση ως guest dj στο γνωστό bar Shark.

Μπορεί ο ΣΚΑΪ να εξασφάλισε τα δικαιώματα από το βρετανικό ITV για το Fame Story, προς το παρόν όμως δεν περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό του σταθμού για το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν, όπως δεν υπάρχει ακόμα και το Survivor. Αυτό που σχολιάζεται πάντως είναι το κανάλι του Φαλήρου αρχίζει να απομακρύνεται από την τουρκική Acun Medya και να επενδύει περισσότερο στις εσωτερικές παραγωγές.

Όποιος δεν αντέχει να βλέπει άλλα ρεπορτάζ με τίτλους «Αυτή την πανάκριβη τσάντα αγόρασε η Ιωάννα Τούνη» να σηκώσει το χέρι του- και σε αυτό δεν φταίει καθόλου η πετυχημένη influencer που καλά κάνει και επιδεικνύει τη χλιδάτη ζωή της αφού δεν τη χρωστάει σε κανέναν (εδώ τη… φλέξαραν άνθρωποι που έχουν κατακλέψει τη χώρα).

Για τους φίλους του Netflix αλλά και της σειράς Friends, το νέο ντοκιμαντέρ για τον αδικοχαμένο Μάθιου Πέρι παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον φωτίζοντας αθέατες πτυχές της ζωής του. Δύο συμπεράσματα βγαίνουν από το πρώτο κιόλας επεισόδιο. Ότι οι «δαίμονες» των ανθρώπων προέρχονται σχεδόν πάντα από παιδικά τραύματα και ότι η δόξα και τα χρήματα καμιά φορά βάζουν ακόμα πιο βαθιά το μαχαίρι στην πληγή που προσπαθούν να κρύψουν.

Μιλώντας για χρήματα, αξίζει να σημειωθεί ότι, ακόμη και σήμερα, κάθε πρωταγωνιστής της θρυλικής σειράς εισπράττει ετησίως περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια από τα δικαιώματα αφού συνεχίζεται να προβάλλεται ανελλιπώς σε όλον τον πλανήτη, 22 χρόνια μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της.

Για το τέλος, ένα κουίζ για δυνατούς λύτες: