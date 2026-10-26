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Η πτήση της Jetstar με προορισμό το Gold Coast σηματοδότησε την έναρξη λειτουργίας του σημαντικού αυτού αεροπορικού έργου υποδομής.

Το νέο αεροδρόμιο διαθέτει δυνατότητα 24ωρης λειτουργίας και αναμένεται να αναπτύσσεται σταδιακά καλύπτοντας τις αυξανόμενες ανάγκες της επιβατικής κίνησης.

Κυβερνητικά στελέχη χαρακτήρισαν το έργο ορόσημο για τις αερομεταφορές της χώρας, καθώς αποτελεί το πρώτο νέο μεγάλο αεροδρόμιο εδώ και δεκαετίες.

Οι μελλοντικοί σχεδιασμοί προβλέπουν τη σταδιακή επέκταση των εγκαταστάσεων ώστε να εξυπηρετούν έως και 82 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως μέχρι τη δεκαετία του 2060.

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Μια ξεχωριστή στιγμή στην ιστορία των αερομεταφορών της Αυστραλίας έζησε η Ελληνοαυστραλή πιλότος Aglaya Papadokokolakis, καθώς βρέθηκε στο πιλοτήριο της πρώτης εμπορικής επιβατικής πτήσης που αναχώρησε από το νέο διεθνές αεροδρόμιο του Δυτικού Σίδνεϊ, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα της ελληνικής ομογένειας στην Αυστραλία ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.

Η πτήση της Jetstar με προορισμό το Gold Coast σηματοδότησε την έναρξη λειτουργίας ενός μεγάλου έργου υποδομής, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τις αεροπορικές μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Σίδνεϊ.

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Η πτήση JQ362, με το αεροσκάφος γεμάτο επιβάτες, αναχώρησε το πρωί της Κυριακής, λίγο πριν από τις 11:30, από το Western Sydney International Airport (Nancy-Bird Walton). Για την Papadokokolakis, η οποία μεγάλωσε στο Blacktown του Σίδνεϊ, η συμμετοχή σε αυτή την ιστορική στιγμή αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή.

«Η σημερινή ημέρα εξακολουθεί να μου φαίνεται εξωπραγματική», δήλωσε, σύμφωνα με το ABC, προσθέτοντας: «Ακόμη δεν νομίζω ότι έχω συνειδητοποιήσει πλήρως τι ακριβώς συμβαίνει».

«Είναι τεράστια τιμή και κάτι που θα θυμάμαι για το υπόλοιπο της καριέρας μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μια αλλαγή που συμβαίνει μία φορά σε κάθε γενιά» – Το νέο αεροδρόμιο

Το νέο αεροδρόμιο βρίσκεται στο Badgerys Creek, περίπου 45 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σίδνεϊ και 18 χιλιόμετρα από το Penrith. Λειτουργεί όλο το 24ωρο, σε αντίθεση με το υφιστάμενο αεροδρόμιο της πόλης, στο Mascot, το οποίο υπόκειται σε περιορισμούς νυχτερινής λειτουργίας.

Η έναρξη των επιβατικών πτήσεων αποτελεί ορόσημο για την Αυστραλία, καθώς πρόκειται για το πρώτο μεγάλο νέο αεροδρόμιο επιβατών που ανοίγει στη χώρα εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια. Το έργο ακολούθησε σχεδόν επτά χρόνια κατασκευαστικών εργασιών, ενώ ο σχεδιασμός του εκτείνεται σε βάθος περίπου οκτώ δεκαετιών.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Anthony Albanese, χαρακτήρισε την ημέρα «απολύτως εξαιρετική», υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για το Δυτικό Σίδνεϊ, την πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας και ολόκληρη τη χώρα.

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Πηγή: neoskosmos.com

«Αυτό δεν είναι απλώς το δεύτερο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ ούτε απλώς το καλύτερο νέο αεροδρόμιο του Δυτικού Σίδνεϊ. Είναι, χωρίς καμία αμφιβολία, το καλύτερο αεροδρόμιο της Αυστραλίας», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του αεροδρομίου, Simon Hickey, περιέγραψε την έναρξη λειτουργίας του ως «ένα τεράστιο ορόσημο» και «μια αλλαγή που συμβαίνει μία φορά σε κάθε γενιά για τις αερομεταφορές».

Η ομοσπονδιακή υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Catherine King, αναφέρθηκε επίσης στην πολυετή προσπάθεια που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση του έργου, επισημαίνοντας ότι η υλοποίηση μεγάλων υποδομών προϋποθέτει «μεγάλη αφοσίωση» και επιμονή.

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Πηγή: neoskosmos.com

Από τα 10 στα 82 εκατομμύρια επιβάτες – Τα σχέδια για το μέλλον

Το Western Sydney International έχει σχεδιαστεί ώστε να αναπτύσσεται σταδιακά, ανάλογα με τη ζήτηση. Αρχικά, οι εγκαταστάσεις του έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν περίπου 10 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στην ετήσια επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αδελαΐδας.

«Δεν θα ξεκινήσουμε με 10 εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο, αλλά θα αναπτυχθούμε σταδιακά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο», εξήγησε ο Hickey, εκτιμώντας ότι στις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030 η επιβατική κίνηση θα αρχίσει να πλησιάζει αυτόν τον αριθμό.

Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές είναι ακόμη μεγαλύτερες. Έως τη δεκαετία του 2060, με την κατασκευή πρόσθετων τερματικών σταθμών και ενός ακόμη διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης, το αεροδρόμιο θα μπορούσε να εξυπηρετεί έως και 82 εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο. Πρόκειται για αριθμό συγκρίσιμο με την κίνηση μεγάλων διεθνών αεροπορικών κόμβων, όπως το Heathrow του Λονδίνου, το οποίο υποδέχθηκε περισσότερους από 84 εκατομμύρια επιβάτες το 2025.

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Παράλληλα, ο σχεδιασμός προβλέπει τη σταδιακή διεύρυνση των διαθέσιμων προορισμών και την πιθανή ένταξη περισσότερων αεροπορικών εταιρειών. Σύμφωνα με τον Hickey, σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο οι επιβάτες θα μπορούν να συνδέονται με περισσότερους από 250 προορισμούς.

Βασικός στόχος, όπως ανέφερε, είναι το νέο αεροδρόμιο να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σίδνεϊ, αλλά και στους επισκέπτες που ταξιδεύουν στην Αυστραλία από όλο τον κόσμο.

«Ανυπομονούμε να υποδεχθούμε τους επιβάτες σε αυτό το όμορφο αεροδρόμιο», κατέληξε.

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(Με πληροφορίες από ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ)

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