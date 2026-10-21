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Ο σύζυγός της επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.

Ο πρωθυπουργός της χώρας χαρακτήρισε την ενέργεια στοχευμένη, αποκλείοντας το ενδεχόμενο ενός απλού τροχαίου ατυχήματος από απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν ότι ο δράστης παρέσυρε τη βουλευτή δύο φορές, προτού παρέμβει ένας περαστικός για να σταματήσει την επίθεση.

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου ανέφερε στο δικαστήριο ότι ο εντολέας του αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και πάσχει από σπάνια νευρολογική πάθηση.

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Και στα δύο πόδια ακρωτηριάστηκε η αναξάρτητη Αυστραλή βουλευτής Έλεν Χέινς, μετά την επίθεση με αυτοκίνητο που δέχθηκε τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει το CNN.

Αν και οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να σώσουν το δεξί, η κρίσιμη κατάσταση της υγείας της οδήγησε τελικά στον ακρωτηριασμό και του δεύτερου ποδιού σήμερα. Την είδηση γνωστοποίησε ο σύζυγός της.

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The Australian lawmaker hit by a car in an allegedly deliberate attack has now had both her legs amputated, her husband of 40 years Phil Haines announced. https://t.co/dYTAuf1yVA https://t.co/hoacjrO1PT — CNN (@CNN) October 21, 2026

«Τα καλά νέα είναι ότι η Έλεν είναι ζωντανή και σε σταθερή κατάσταση. Αυτό είναι το σημαντικότερο για την οικογένειά μας», δήλωσε ο σύζυγός της, εκφράζοντας παράλληλα τη συγκίνησή του για το κύμα συμπαράστασης που έχουν δεχθεί από την Αυστραλία και το εξωτερικό.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, στην πόλη Γουανγκαράτα, περίπου τρεις ώρες βορειοανατολικά της Μελβούρνης, και ερευνάται από τις αντιτρομοκρατικές αρχές.

Ο δράστης φέρεται να την παρέσυρε δύο φορές

Η Χέινς χτυπήθηκε από ένα λευκό Toyota Land Cruiser, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, βρισκόταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της και φόρτωνε ή ξεφόρτωνε αντικείμενα από το πορτμπαγκάζ.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι θεωρεί πως επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια, αποκλείοντας το ενδεχόμενο ενός απλού τροχαίου ατυχήματος.

«Είναι σαφές ότι επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια. Δεν ήταν ατύχημα, ούτε κάποιος που απλώς έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και γλίστρησε εκτός δρόμου», δήλωσε στο ABC News.

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Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως η επίθεση είχε στόχο να προκαλέσει σωματική βλάβη στη βουλευτή. «Είναι απολύτως σαφές ότι η ενέργεια αυτή είχε ως στόχο να προκαλέσει κακό στην Έλεν Χέινς», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Τόνι Μπερκ, αυτόπτες μάρτυρες είδαν τον δράστη να κάνει όπισθεν και να χτυπά τη βουλευτή για δεύτερη φορά, προτού παρέμβει ένας περαστικός.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η αστυνομία εκτιμά ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση, αλλά θεωρεί ότι ήταν μεμονωμένη ενέργεια.

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Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδεικνύουν πως είχαν διατυπωθεί προηγουμένως απειλές κατά της Χέινς. Παράλληλα, δεν υπήρχε προειδοποίηση για επικείμενο κίνδυνο από τον φερόμενο ως δράστη.

Η αστυνομία της πολιτείας Βικτόρια ανέφερε, επίσης, ότι δεν έχουν εντοπιστεί προηγούμενες επικοινωνίες μεταξύ της βουλευτού και του δράστη.

Κατά την εμφάνιση του κατηγορουμένου στο δικαστήριο, ο συνήγορός του υποστήριξε ότι ο εντολέας του πάσχει από μια σπάνια νευρολογική πάθηση και ότι αντιμετωπίζει ζητήματα ψυχικής υγείας.

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