Μερικό ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδίου φένεται πως υπέστη ο Σταύρος Φλώρος παίκτης του ριάλιτι Survivor, σύμφωνα με πληροφορίες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διαψευστεί από την εταιρεία παραγωγής. Ο 22χρονος βρισκόταν εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας και έκανε ψαροντούφεκο όταν χτυπήθηκε από την προπέλα ταχύπλοου σκάφους. Επίσης φέρει τραύμα στο δεξί αστράγαλο.

Ο δε υπουργός υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, έκανε λόγο για «πολύ σοβαρό τραυματισμό» Έλληνα παίκτη του ριάλιτι και μιλώντας στον ΑΝΤ1 σημείωσε πως «δεν είναι σε κατάσταση για να μεταφερθεί». Όπως πρόσθεσε, πάντως, «αν το ζητήσουν οι συγγενείς το ΕΣΥ θα τον κάνει δεν αφήνουμε κανένα πίσω».

Σύμφωνα με το noticiasenunclic.com ο κυβερνήτης του σκάφους, Walker Nathan Polanco Morales, ανέφερε ότι αυτό κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα για τουριστική εκδρομή, όταν χτύπησε κατά λάθος τον Έλληνα παίκτη.

Ο τραυματίας έλαβε άμεσα φροντίδα από το Εθνικό Σύστημα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 9-1-1 και μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Central Romana, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

H τελευταία ανακοίνωση της εταιρείαςι παραγωγής Acun Medya

Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.

Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης.

Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού.

Αναστέλλεται η προβολή του Survivor

Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε ο παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του.

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί.

Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος.

