Τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη εξέφρασε δημόσια ο Τριαντάφυλλος, κάνοντας λόγο για ειρωνική συμπεριφορά απέναντί του και υπενθυμίζοντας τη στήριξη που, όπως λέει, τους είχε προσφέρει στο παρελθόν.

Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα την Παρασκευή 1η Μαΐου, αναφερόμενος τόσο στη σχέση που διατηρούσε παλαιότερα με το ζευγάρι όσο και στη ρήξη που φαίνεται να έχει προκύψει μεταξύ τους.

Η στήριξη στο Survivor και οι αιχμές

Αρχικά, αναφέρθηκε στη στήριξη που είχε δείξει στη Μαριαλένα Ρουμελιώτη κατά τη συμμετοχή της στο «Survivor All Star»:

«Θα ασχοληθώ με τα παιδάκια πάλι. Κοίτα, τη Μαριαλένα ας της θυμίσω ή να της θυμίσει η μητέρα της ότι στο “All Star” τη στήριζα υπερβολικά σαν τρελός. Πλήρωνα κιόλας. Έστελνα μηνύματα και εγώ και το fan club, όταν τη έγραφαν όλοι. Να της θυμίσει η μητέρα της λοιπόν, τι και πώς. Με αυτήν δεν είχα πρόβλημα».



Η ενόχληση για τις δηλώσεις

Ο ίδιος εξήγησε ότι ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από τον τρόπο που μίλησαν για εκείνον σε πρόσφατη συνέντευξη:

«Καταρχήν, ήταν ειρωνικά τα παιδάκια στη συνέντευξη στον Φάνη. Εντάξει; Θα μπορούσε στην ερώτηση του Φάνη να πουν: “Παιδιά, τελείωσε αυτό, το σταματάμε εδώ, περιμένω ένα παιδί”. Τώρα το να πεις, “δεν ήταν στα πλάνα και στη λίστα”, αυτά τα ειρωνικά, τέτοια παιδάκια… δεν τα βλέπω αδερφέ. Συγγνώμη, αφιλτράριστα τα λες εσύ, τα λέω κι εγώ αφιλτράριστα. Δεν μου αρέσει να με χλευάζουν. Τα παιδάκια αυτά, όποτε θέλουν να τα πούμε».



Η δήλωση που πυροδότησε την αντίδραση

Η αντίδραση του τραγουδιστή ήρθε μετά από όσα δήλωσε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη στην εκπομπή Στην αγκαλιά του Φάνη:

«Δεν ήταν καν στα πλάνα να καλέσουμε τον Τριαντάφυλλο. Δεν έπεσε καν στο τραπέζι το όνομα».

Από την πλευρά του, ο Σάκης Κατσούλης πρόσθεσε:

«Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ήταν εκείνος για εμάς, την επόμενη ημέρα του γάμου».



Το ξέσπασμα στα social media

Μετά τις δηλώσεις αυτές, ο Τριαντάφυλλος αντέδρασε και μέσω social media, δημοσιεύοντας ένα έντονο μήνυμα:

«Πριν το “Survivor” ήσουν ο Σάκης, μετά τη στήριξή μου έγινες ο Κατσούλης. Εσύ ήσουν αυτός που ήρθες κοντά μου και εσύ ήσουν αυτός που πρώτος με είπες κουμπάρο. Άντε γεια τώρα πουθενάδες και ξέρετε εσείς. Πόσο δίκιο είχες Αλέξη Παππά και μεγάλε Τζέιμς. Μάλλον στη λίστα είχες τον Λιβάνη Μαριαλένα και σίγουρα ο Σάκης την Κεφαλά. Έλα και φτάνει το δούλεμα. Σας πήρανε χαμπάρι. Άντε γεια».

