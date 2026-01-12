Από τα πρώτα λεπτά της πρεμιέρας του νέου Survivor, ο Ελληνοαμερικανός Gio Kay έδειξε ότι έχει έρθει για να αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Ήδη από το πρώτο επεισόδιο, ο Γιώργος Καραντώνης, όπως είναι το κανονικό όνομα του μουσικού παραγωγού που μετακόμισε στην Ελλάδα από το Νιου Τζέρσεϊ, πρόλαβε να τα βάλει με τρεις παίκτες, τον Σταύρο Φλώρο, τον Γιώργο Πολύχρο αλλά και τον Μιχάλη Σηφάκη, ενώ στο επεισόδιο της Δευτέρας δεν διστάζει να ξεκινήσει beef, ακόμα και με τον παρουσιαστή, Γιώργο Λιανό.

Gio Κay: Από τον Αριστοτέλη στον Light

Σε συνέντευξη που είχε δώσει την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ο 28χρονος Gio Kay, είχε εξομολογηθεί πώς αντλεί έμπνευση από τα διδάγματα του Αριστοτέλη, ότι προτιμάει τον Light από τον Snik,

«Είμαι entrepreneur. Είμαι παραγωγός και πιο πολύ μπίζνες τώρα. Ήμουν παραγωγός, ηχολήπτης, dj, ανοίξαμε στούντιο. Όλοι φεύγουν από την πατρίδα, εγώ επέστρεψα όμως. Πρώτη φορά που ήρθα μετά από πολλά χρόνια, πήγα με τον μικρό μου αδερφό τον Μπέντζι σε κλαμπ και έφαγα πόρτα γιατί φορούσα αλυσίδες, σκουλαρίκια, κανονικά όπως στην Αμερική και μου έλεγαν “Πού μπαίνεις έτσι;”. Και τους λέω “Μάγκες είμαι εδώ για τα μπουκάλια” και μου είπαν “Α, για τα μπουκάλια. Έλα μέσα”»

Ο Gio Kay, αποφάσισε μάλιστα να κάνει το πρώτο ριάλιτι για τράπερ στο youtube: «Πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου και στα πρότζεκτ που προσφέρω εδώ στην Ελλάδα. Δεν θέλω να με δουν και να περιμένουν έναν τράπερ, έναν κακό, πονηρό απατεώνα. Δεν είμαι εγώ αυτό το πράγμα. Τα πρότζεκτ που προσφέρω εγώ είναι το μέλλον της τηλεόρασης, όπως το Hustle House. Είναι το πρώτο ραπ ριάλιτι σόου.

Εκεί μέσα δεν υπάρχουν βρισιές. Υπάρχει μόνο εξέλιξη. Μαθαίνουμε στα παιδιά, τους φτιάχνουμε σαν καλλιτέχνες, τους βάζουμε σε μία βίλα και βγαίνουν σούπερ σταρ. Η νοοτροπία σου είναι τα πάντα. Πρέπει να σκεφτείς. Θέλω τα νέα παιδιά να διαβάζουν βιβλία, να έχουν αυτή την ώθηση μέσα τους, να καταφέρουν κάτι, να βρουν το όραμά τους»

Το body confidence του Gio Kay ενθουσίασε τους χρήστες του διαδικτύου που τον επικρότησαν για την άνεσή του να βγει αμέσως με το μαγιό του δίπλα στους καλογυμνασμένους συμπαίκτες του αλλά και για τα σπαστά ελληνικά του.

«Ήσυχα μπρο, ο Gio Kay θα σας διδάξει φιλοσοφία» έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σημείωσε: «Πρώτα θα φυγει ο Λιανός απο το Survivor κ μετα ο Gio Kay».

Εν τω μεταξύ ο gio Kay θα πρεπε να το έχει πάρει ηδη και να ξεκινήσουν νέα σεζόν κατευθείαν.#SurvivorGR — Τζώρτζια 🌸 (@SilentEvilGR) January 11, 2026

-Μου αρέσει το νέο σετ

-Μου αρέσει που είναι όλες νέες φάτσες

– Περιμένω Gio Kay to do this shit, that shit

– Μπορεί να μη το παρατήσω στον ένα μήνα#SurvivorGR pic.twitter.com/sDrbMEuHDr — Αναλυτής του Καναπέ ΝΕΟ ΑΦΜ (@analytiskanape2) January 11, 2026

"Εγώ πριν μέρες έτρωγα καπνιστό ελάφι. Τώρα κοίτα εδώ, δεν έχω ιδέα". Κλαίω με Gio Kay 😂😂😂#survivorGR