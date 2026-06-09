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Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης έγιναν για πρώτη φορά γονείς και ζουν μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους. Το νεογέννητο αγγελούδι τους είναι υγιέστατο και οι ίδιοι συνεχίζουν να δέχονται ευχές από φίλους και συγγενείς. Σε εικόνα που δημοσίευσε η πρώην παίκτρια του Survivor, φαίνεται να έχει στην αγκαλιά το νεογέννητο παιδί της, στο μαιευτήριο, την ώρα που εκείνο κοιμάται.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έβαλε και μια καρδιά πάνω στη φωτογραφία, θέλοντας να δείξει πόσο «λιώνει» με αυτή την εικόνα του μικρού της πρίγκιπα, που κρατά στα χέρια. Ο Σάκης Κατσούλης βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας κοντά τους στο μαιευτήριο. Έγινε πατέρας το Σάββατο 6 Ιουνίου και πλέον το απολαμβάνει με την ψυχή του.

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Η πρώην παίκτρια του «Survivor» έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο αγοράκι, που ζύγιζε 4.700 κιλά και τόσο εκείνη όσο και ο Σάκης Κατσούλης είναι ξετρελαμένοι με τον γιο τους. Μάλιστα, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη γέννησε με καισαρική τομή μετά από 25 ώρες αγωνίας, όπως έγραψε στο Instagram.

Το απόγευμα της Δευτέρας (08-06-2026), ο Σάκης Κατσούλης μοιράστηκε στο Instagram μία φωτογραφία με τον γιο του, ευχαριστώντας τους followers του για τις αμέτρητες ευχές που του έστειλαν. Ακολούθησε η εικόνα που δημοσίευσε η σύζυγός του.

«Και ξαφνικά, όλος μας ο κόσμος χωράει σε δύο μικρά ποδαράκια. Ευλογημένοι και ευγνώμονες. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τα χιλιάδες χιλιάδων μηνύματα αγάπης και τις υπέροχες ευχές σας», είχε γράψει ο Σάκης Κατσούλης, στη δική του ανάρτηση.

«Μετά από 25 ώρες αγωνίας. 25 ώρες ελπίδας… 25 ώρες πόνου, δύναμης, υπομονής και ασταμάτητης προσπάθειας. 25 ώρες που πάλεψα με όλη μου την ψυχή για να σε φέρω στον κόσμο όπως είχα φανταστεί. 25 ώρες που ξεπέρασα τα όριά μου, που δεν τα παράτησα ούτε στιγμή, που συνέχισα να προσπαθώ ακόμα κι όταν ένιωθα πως δεν μου είχε μείνει άλλη δύναμη.

Και αν υπάρχει κάτι που κρατάω από αυτές τις 25 ώρες, είναι ότι πάλεψα μέχρι το τέλος. Και τελικά δεν έχει σημασία αν τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχες ονειρευτεί. Σημασία έχει να ξέρεις πως έδωσες ό,τι είχες. Πως στάθηκες εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Πως πάλεψες με όλη σου την καρδιά», είχε γράψει η Μαριαλένα Ρουμελιώτη στην ανάρτησή της για την έλευση του γιου της.