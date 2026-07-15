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Η ιστορία του Σταύρου Φλώρου έχει συγκινήσει ολόκληρο το πανελλήνιο, καθώς μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του έχει επιδείξει αξιοθαύμαστο θάρρος και αισιοδοξία, χωρίς να αφήνει τον φόβο και την αβεβαιότητα να καθορίζουν το μέλλον του.

Συγκινούν τα στιγμιότυπα από την αποκατάσταση του Σταύρου Φλώρου στο Μαϊάμι

Ο πρώην παίκτης του Survivor βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι, όπου συνεχίζει τη δύσκολη μάχη της αποθεραπείας του. Στο πλευρό του βρίσκονται διαρκώς μέλη της οικογένειάς του, τα οποία του δίνουν δύναμη και στήριξη σε κάθε βήμα της προσπάθειάς του.

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Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σταύρος Φλώρος εμφανίζεται χαμογελαστός και ευδιάθετος να παίζει μπάσκετ και να εξασκείται στο μποξ, ενώ απαθανατίζεται και με τον συμπαίκτη του Δημήτρη Θεοδωρόπουλο που θέλησε να τον συναντήσει μετά το τέλος του Survivor.

Οι νέες δημοσιεύσεις του συγκέντρωσαν δεκάδες μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης από φίλους και ακολούθους, οι οποίοι του εύχονται δύναμη και γρήγορη επιστροφή στη χώρα μας.

«Miami touchdown», έγραψε ο Σταύρος Φλώρος στη λεζάντα της ανάρτησής του και πρόσθεσε φωτογραφίες από τη βόλτα του στην πόλη με τον συμπαίκτη του.

Υπενθυμίζουμε ότι η Μαρία Αντωνά μίλησε μαζί με τον Σταύρο Φλώρο και του ευχήθηκε «γρήγορα περαστικά» στη μεγάλη μάχη του.

«Πρότυπο δύναμης και ζωής! Το πιο γλυκό παιδί όλου του κόσμου», έγραψε χαρακτηριστικά η ραδιοφωνική παραγωγός, στέλνοντας τις ευχές της για γρήγορη ανάρρωση. Το «Vamos Argentina» στο κάτω μέρος της σχετικής εικόνας, μαρτυρά την προτίμηση του τραυματία στο παγκόσμιο κύπελλο. Στο στιγμιότυπο μάλιστα, διακρίνεται με φανέλα που είτε είναι, είτε μοιάζει με εκείνη της Αργεντινής.