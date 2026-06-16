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Μία συγκλονιστική αποκάλυψη για την εξέλιξη της υγείας του έκανε ο Σταύρος Φλώρος στα social media. Ο νεαρός πρώην παίκτης του «Survivor» αποκάλυψε ότι έκανε μία επέμβαση που είχε επιπλοκές και χρειάστηκε να κάνει και δεύτερη.

Ο νικητής του φετινού «Survivor» συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο ριάλιτι, όπου ακρωτηριάστηκε το ένα του πόδι. Ο Σταύρος Φλώρος την Τρίτη (16.06.2026) ανέφερε μέσω του Instagram ότι έκανε ένα χειρουργείου και είχε σοβαρή επιπλοκή, καθώς είχε εσωτερική αιμορραγία.

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«Γεια σε όλους. Το ξέρω ότι έχω καιρό να ανεβάσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πίστευα το θέμα θα είχε ξεχαστεί μέχρι τώρα, αλλά το θέμα όχι απλά δεν ξεχάστηκε, βλέπω συνέχεια να μου στέλνετε μηνύματα για το πώς εξελίσσεται η υγεία μου και πραγματικά σας ευχαριστώ και το εκτιμάω πάρα πολύ αυτό. Δεν έχω ανεβάσει κάποιο βίντεο γιατί πέρασα την πιο δύσκολη βδομάδα της αποκατάστασής μου μέχρι στιγμής. Αφόρητοι πόνοι. Έκανα ένα χειρουργείο το οποίο είχε μια πολύ σοβαρή επιπλοκή, δημιουργήθηκε μια εσωτερική αιμορραγία.

Οπότε, αναγκαστικά έπρεπε να κάνω και ένα δεύτερο, έκτακτο, χειρουργείο. Η ψυχολογία μου ήταν στα χειρότερά της, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, τη στήριξη της οικογένειάς μου και τα δικά σας μηνύματα βρήκα τη δύναμη να συνεχίσω και να μην τα παρατήσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο και πολύ ανηφορικός ο δρόμος που ανεβαίνω. Ε, οι γιατροί μου είναι αισιόδοξοι, πάμε καλά, εξελίσσονται προς το παρόν και ελπίζω να συνεχίσουνε έτσι τα πράγματα ομαλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου. Θα προσπαθήσω να σας κρατάω όσο πιο ενημερωμένους μπορώ και πραγματικά σας ευχαριστώ, και πάλι», αποκάλυψε μέσω βίντεο που δημοσίευσε ο Σταύρος Φλώρος.

«Πέρασε ένας μήνας από τη στιγμή που όλα άλλαξαν… Στην πιο δύσκολη και οδυνηρή εβδομάδα της αποκατάστασης μου στηρίγματα μου: ο Θεός, η Παναγία, η οικογένειά μου και φυσικά εσείς. Εσείς, που δεν έχετε αφήσει την κατάσταση να ξεχαστεί και δείχνετε αμέριστο ενδιαφέρον! Σας ευχαριστώ για όλα από καρδιάς», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Σταύρος Φλώρος.