Το παρασκήνιο γύρω από όσα είπε η Φαίη Σκορδά και η Ιωάννα Μαλέσκου το πρωί της Δευτέρας.

Με αφορμή τις συζητήσεις που προκάλεσε η δήλωση του Δημήτρη Πανόπουλου για την Ελένη Τσολάκη, η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στη δική της μεταγραφή στον ΣΚΑΪ, λέγοντας συγκεκριμένα ότι πήγε στον ΣΚΑΪ επειδή δεν είχε άλλη επιλογή. Ποιο ήταν όμως το πραγματικό παρασκήνιο;

Η Φαίη Σκορδά είχε αναγκαστεί να αποχωρήσει από τον ΑΝΤ1, όταν ο Γιώργος Λιάγκας πήρε τα ηνία της εκπομπής, στην οποία η ίδια είχε ζητήσει να τον φέρουν πίσω. Μάλιστα τότε ο ΑΝΤ1 της είχε προτείνει να μείνει στο δυναμικό του σταθμού και να συνεχίσει να πληρώνεται μέχρι να της βρουν κάτι άλλο. Η Φαίη όμως δεν ήθελε να μείνει εκτός για πολλούς λόγους.

Advertisement

Advertisement

Το παρασκήνιο αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όταν το Star της κάνει πρόταση να αναλάβει το πρωινό, αλλά εκείνη τελικά φέρεται να προτιμάει την πρόταση του ΣΚΑΪ καθώς τα οικονομικά δεδομένα ήταν πολύ πιο ελκυστικά, και δεν αναφερόμαστε μόνο στη δική της αμοιβή.

Εν τω μεταξύ υπήρχε ήδη επαφή με το Mega που επανήλθε δυναμικά όταν έληξε το διετές συμβόλαιό της με τον ΣΚΑΪ- μάλιστα η Φαίη έχει καταφέρει να διατηρήσει άριστες σχέσεις με τη διοίκηση του σταθμού μέχρι και σήμερα.

Survivor… με το δεξί

Χωρίς ιδιαίτερο ανταγωνισμό, επιτυχημένη κρίθηκε η πρεμιέρα του Survivor καθώς βρέθηκε στην πρώτη θέση, τόσο στο δυναμικό κοινό (18-54) με ποσοστό 19,6% όσο και στο γενικό σύνολο του κοινού με ποσοστό 23,7%. 2.461.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1 λεπτό τις περιπέτειες των Survivors στον Άγιο Δομίνικο.

Η Περιφέρεια τίμησε δεόντως το Survivor με ποσοστό 26,3% ενώ η Αθήνα έδωσε την ψήφο της στο πρόγραμμα σε ποσοστό 19,7%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά σημειώθηκαν στους άνδρες 18-24 όπου το ποσοστό ήταν 31,9% και στις γυναίκες άνω των 65 όπου σημείωσε 30,4%.

Το #SurvivorGR βρέθηκε στην πρώτη θέση του Top 20 στο «Χ» από την πρώτη ώρα προβολής του προγράμματος ενώ στην ίδια λίστα βρέθηκαν ορισμένα ονόματα συμμετεχόντων, που φάνηκαν να κεντρίζουν την περιέργεια του κοινού, με «πρωταγωνιστή» τον πρώην τερματοφύλακα, Μιχάλη Σηφάκη.

Το παρασκήνιο με την ασθένεια του Αντώνη Ρέμου

Στο «Πρωινό» της Δευτέρας, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι συναντήθηκε το Σαββατοκύριακο με τον Αντώνη Ρέμο για καφέ, και έδωσε το παρασκήνιο γύρω από την αναγκαστική απουσία του καταξιωμένου καλλιτέχνη από τις πίστες.

Advertisement

«Επειδή ακύρωσε τις εμφανίσεις του, θέλω να σας πω ότι ο Αντώνης Ρέμος πέρασε πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του» αποκάλυψε. «Δεν ήταν αστείο, πέρασε μια ιογενή λοίμωξη. Την Πέμπτη έκλεισε ο λαιμός του τελείως, πρήστηκαν οι λεμφαδένες και δεν μπορούσε να μιλήσει ο άνθρωπος. Πήγε έκανε εξετάσεις και το CRP ήταν στον Θεό και τσιμπημένα τα λευκά αιμοσφαίρια. Πέρασε πολύ βαριά λοίμωξη».

«Έκανε γενικό τσεκ απ γιατί ανησύχησαν οι γιατροί του. Του έδωσαν έναν συνδυασμό αντιβίωσης κι από χθες άρχισε να επανέρχεται. Η υπερκόπωση του ενός μηνός συνεχόμενων εμφανίσεων αδυνάτισαν την άμυνα του οργανισμού του» συμπλήρωσε. Ο Αντώνης Ρέμος αναμένεται να επιστρέψει στη σκηνή την ερχόμενη Παρασκευή.

Στην Ιωάννα με αγάπη

Όλες σχεδόν οι εκπομπές είχαν στείλει κάμερες στην Ιωάννα Μαλέσκου και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα το Σαββατοκύριακο. Αφορμή στάθηκε η δική μας αποκάλυψη γύρω από το παρασκήνιο που έχει δημιουργηθεί στην εκπομπή που συμπαρουσιάζουν στο Open.

Advertisement

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα: Δεν υπάρχει ίχνος προσωπικής εμπάθειας προς την Ιωάννα Μαλέσκου. Προσωπική μας εκτίμηση είναι ότι, ενώ έχει όλα τα προσόντα για μια καριέρα με διάρκεια στην ψυχαγωγία, από την αρχή της πορείας της στην πρωτεύουσα έχει κάνει λανθασμένους χειρισμούς που δεν την έχουν βοηθήσει.

Επίσης χρειάζεται προσοχή, όταν οι ρεπόρτερ μεταφέρουν τα λεγόμενα συναδέλφων. Εδώ, τουλάχιστον, δεν γράψαμε ποτέ για «τεταμένες σχέσεις» ανάμεσα στους δύο παρουσιαστές, αφού γνωρίζαμε οι δυο τους δεν είχαν τσακωθεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν υπάρξει κατά καιρούς παρατηρήσεις και διαφωνίες. Όπως επίσης υπάρχουν κι άλλα μικρά πικάντικα σκηνικά που έχουν συμβεί στο παρασκήνιο, τα οποία επιλέξαμε να κρατήσουμε για τους εαυτούς μας, για να μην εκθέσουμε κάποιον.

Ούτε πήραμε θέση για το ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο- για παράδειγμα εμάς δεν μας ενόχλησε καθόλου η κίνησή της να αγκαλιάσει τον Στέφανο Παπαδόπουλο,- άλλους ενόχλησε και δεν δίστασαν να το πουν δημόσια. Ούτε θεωρούμε ότι ήταν ό,τι πιο κομψό να κόψουν οι συνεργάτες τη βασιλόπιτα ενώ εκείνη είχε ενημερώσει ότι δεν θα έρθει στο γραφείο και μάλιστα να το ανεβάσουν σε βίντεο. Όσο για το θέμα της «επίπληξης» που της έγινε, να πούμε πως αυτό είναι κάτι που δεν έχει συμβεί μόνο στην Ιωάννα, αλλά σε όλους σχεδόν τους παρουσιαστές και σε όλα τα κανάλια.

Advertisement

Αν μπορούσαμε, ως παλιότεροι, να δώσουμε μια συμβουλή στην αγαπητή Ιωάννα, την οποία είχαμε κάποτε στηρίξει όταν όλοι την είχαν στο στόχαστρο θα ήταν η εξής: Η «μέθοδος» Μενεγάκη -δεν ξέρω, δεν άκουσα, δεν απαντώ- μόνο κερδισμένη την έβγαζε σε όλη τη διάρκεια της χρυσοποίκιλτης διαδρομής της…