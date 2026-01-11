Πρεμιέρα κάνει την Κυριακή 11/01 ο νέος κύκλος του Survivor. Όπως έγινε γνωστό ανάμεσα στους παίκτες που θα δούμε στην ομάδα των Επαρχιωτών είναι ο παλαίμαχος τερματοφύλακας με καταγωγή από την Κρήτη, Μιχάλης Σηφάκης.

Μιχάλης Σηφάκης, 41 ετών, Ηράκλειο Κρήτης

Άνθρωπος με χιούμορ, έξω καρδιά και κοινωνικός, αρκεί να μη νιώσει ότι τον προκαλούν. Πιστεύει στην πειθαρχία και στον αυτοέλεγχο. Είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τερματοφύλακες της γενιάς του. Έχει αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες όπως ο ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο Λεβαδειακός, η Κορτράικ, η Σαμσουνσπόρ, αλλά και με την Εθνική Ελλάδας, με την οποία έζησε σημαντικές στιγμές σε διεθνές επίπεδο. Δραστηριοποιείται ως μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Το ποδόσφαιρο για εκείνον ήταν τρόπος ζωής. Έχει βραβευτεί για το fair play του. Δεν του αρέσει να χάνει αλλά έχει μάθει να διαχειρίζεται την ήττα και να προχωρά.

Η οικογένειά του

Ο 41χρονος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης, με πατέρα του τον Μύρωνα Σηφάκη, ο οποίος ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και προπονητής. Σε συνέντευξη που είχε δώσει στο People το 2013 ο Μιχάλης Σηφάκης είχε αναφέρει πως είναι πολύ δεμένος με την οικογένειά του και πως τα μοιράζεται όλα με τους γονείς του: «Η μαμά μου μου έχει αδυναμία. Είναι περήφανη για μένα. Έχει τραβήξει πολλά η μαμά μου, είναι ηρωίδα. Μου τηλεφωνεί δύο με τρεις φορές την εβδομάδα. Αν δεν την πάρω εγώ, θα παραπονεθεί. Ανησυχεί αν έφαγα, αν ξεκουράζομαι. Ο πατέρας μου δεν πίστευε ότι θα μπορούσα να φτάσω στο επίπεδο που έχω φτάσει ως ποδοσφαιριστής. Δεν πίστευε ότι θα μπορούσα να ακολουθήσω το επάγγελμά του και να φτάσω εδώ που έχω φτάσει. Η μητέρα μου με έσπρωχνε να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Με έγραψε στα 9 μου χρόνια σε Ακαδημία. Εκείνη ήταν και είναι το στήριγμά μου. Ήταν για μένα και μπαμπάς και μαμά. Σε όλο το Δημοτικό έκανα ποδόσφαιρο, μπάσκετ και στίβο. Για τέσσερα χρόνια τα έκανα όλα και τελικά επέλεξα. Μαζί κι ο μεγάλος μου αδελφός, ο Μάριος, που τώρα είναι προπονητής σε παιδικές ακαδημίες».

Και συμπλήρωνε: «Ομολογώ πως τα λέμε όλα με τους γονείς μου, ξέρουν όλα τα μυστικά μου, αλλά δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί, να συζητάμε πότε και με ποια θα παντρευτώ. Βλέπεις, λείπω επτά χρόνια από το σπίτι και βλέπω τους γονείς μου περίπου δεκαπέντε με είκοσι μέρες το χρόνο το πολύ. Όμως, όταν πηγαίνω στην Κρήτη παίρνω πολλά ψυχικά αποθέματα. Μου δίνει απίστευτη ενέργεια το ότι κατεβαίνω στο νησί μου, στους δικούς μου. Όταν ήμουν στο Βέλγιο και είχα ρεπό, πήγαινα ακόμα και για δεκαέξι ώρες να δω τους γονείς και τα αδέλφια μου».

Όλγα Στεφανίδη-Μιχάλης Σηφάκης

Ο αρραβώνας που χάλασε, ο γάμος, το διαζύγιο και οι σχέσεις

Ο Μιχάλης Σηφάκης δεν μιλάει συχνά για την προσωπική του ζωή, ωστόσο στην ίδια συνέντευξη είχε μιλήσει για τον αρραβώνα που χάλασε και για τις γυναίκες που βρέθηκαν στο πλευρό του. «Όταν ζούσα στην Κρήτη, ήμουν αρραβωνιασμένος. Είχα μια σχέση από τα 15 μέχρι τα 22 μου και στα 20 είχα αρραβωνιαστεί. Βέβαια, μετά χώρισα. Ήμουν εφτά χρόνια με την κοπέλα εκείνη, αλλά τελείωσε. Είχα τρεις μεγάλες σχέσεις. Την πρώην αρραβωνιαστικιά μου, τη Στέλλα Γιαμπουρά και την Έλενα Παπαγγελή», είχε πει.

30-12-2017 YTON.Μιχάλης Σηφάκης-Όλγα Στεφανίδη Μιχάλης Σηφάκης-Όλγα Στεφανίδη

Πριν από μερικά χρόνια μπήκε στη ζωή του η Όλγα Στεφανίδη, με την οποία παντρεύτηκε το 2018. Στην εκπομπή «Χιούστον το λύσαμε» πριν από 4 χρόνια είχε πει για εκείνη: «Τώρα είμαστε 3 χρόνια παντρεμένοι. Είμαστε ακόμα ερωτευμένοι. Η γνωριμία έγινε τυχαία μέσω του Σωτήρη Νίνη. Μέσω μηνυμάτων ξεκινήσαμε να μιλάμε. Της έστειλα πρώτη φορά “μας πάντρεψε ο φίλος σου ο Νίνης”. Δεν μου απάντησε, με πήρε τηλέφωνο, μετά μου απάντησε από ευγένεια, μετά ξαναστείλαμε και… την κυνήγησα. Είναι σοβαρή γυναίκα».

Το 2024, ωστόσο, οι δυο τους πήραν διαζύγιο, χωρίς να δημιουργηθούν εντάσεις μεταξύ τους. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Μιχάλης Σηφάκης στην πορεία έφτιαξε ξανά τη ζωή του με την Αθηνά Πικράκη.