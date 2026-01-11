Η πρώτη αναμέτρηση μετά τον πρόωρο φινάλε της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη, φαίνεται πως ευνόησε το Open, αφού το δίδυμο Κωνσταντάρα- Μαλέσκου, που είχε συζητηθεί πολύ την εβδομάδα που πέρασε μετά την αποκάλυψη της HuffPost, «ανέβασε στροφές» με 5,8% στο δυναμικό κοινό. Ευνοημένο από το, ασυνήθιστα υψηλό, lead in της εκπομπής «Τώρα Μαζί» (15,3%), το «Ραντεβού του ΣΚ» ξεκίνησε με 9,8%.

Ο Νίκος Μάνεσης πήρε την πρωτιά με 13,9%, οι επαναλήψεις των σειρών του ΑΝΤ1 που πήραν τη θέση της Ελένης Τσολάκη, έκαναν ακόμα πιο χαμηλά νούμερα από την εκπομπή της, ενώ η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε μέσο όρο 12,4% στο κοινό 18-54 με τους «Δεκατιανούς» του ΣΚΑΪ να μένουν στο 7,2%.

Τι (δεν) είχε πει τελικά η Τσολάκη για τους Weekenders

Μπορεί ο Δημήτρης Πανόπουλος να άφησε μια σαφή αιχμή για την Ελένη Τσολάκη το μεσημέρι του Σαββάτου, λέγοντας ότι στην περσινή της εκπομπή στο Open ακουγόταν ότι θα κοπεί η δική του εκπομπή στον ΑΝΤ1, η αλήθεια όμως δεν ήταν ακριβώς έτσι.

Καταρχάς το τηλεοπτικό ρεπορτάζ σπάνια το έχουν οι ίδιοι οι παρουσιαστές των εκπομπών, επομένως η συγκεκριμένη τοποθέτηση αδικούσε λίγο την Ελένη Τσολάκη που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δυσμενή θέση.

Τον περασμένο Απρίλιο, συγκεκριμένα την ημέρα των γενεθλίων της Τσολάκη , σε ρεπορτάζ της εκπομπής «Πρωινό σουσού» για το μέλλον του διδύμου Πανόπουλου- Πάτρα, είχε ακουστεί ακριβώς το αντίθετο, ότι οι Weekenders θα έπαιρναν τελικά το πράσινο φως από τον σταθμό, και ότι στην εκπομπή μπορεί να έμπαινε η Ελένη Βουλγαράκη- τίποτα από αυτά δεν συνέβη, φυσικά, ποτέ.

Το πρωί της Κυριακής, ο Δημήτρης Πανόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου. «Ήταν άσχημο πέρσι να βλέπω τον εαυτό μου στην τηλεόραση με τον τίτλο κάθε εβδομάδα “κόβεται ή δεν κόβεται η εκπομπή”. Με καμία χαιρεκακία δεν αντιμετωπίζω την πραγματικότητα σήμερα. Χρειάζεται σεβασμός απέναντι στους συναδέλφους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ρεπορτάζ που είχε δώσει τον Απρίλιο η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη ήρθε πάντως να επιβεβαιώσει σήμερα ο Δημήτρης Πανόπουλος, αποκαλύπτοντας ότι ο διευθυντής προγράμματος του ΑΝΤ1, Νίκος Χριστοφόρου, τους διαβεβαιώνε μέχρι σχεδόν την τελευταία στιγμή ότι οι Weekenders θα έπαιρναν το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι ο ίδιος άνθρωπος που στη συνέχεια έκανε την πρόταση στην Ελένη Τσολάκη να τους αντικαταστήσει.

Το θέμα που προκύπτει εδώ έχει να κάνει με την αξία (ή υπεραξία) και την εγκυρότητα του τηλεοπτικού ρεπορτάζ στις πρωινές και μεσημεριανές εκπομπές. Όταν οι αρχισυντάκτες και οι παρουσιαστές διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη ενότητα ανεβάζει τα νούμερα, οι «εξειδικευμένοι» δημοσιογράφοι που είχαν διαγράψει ήδη μια πορεία στα έντυπα και τα sites έχοντας επαφές με γραφεία τύπου και στελέχη καναλιών, έγιναν περιζήτητοι.

Σε μια μικρή τηλεοπτική αγορά, όπως η εγχώρια, οι σχετικές ειδήσεις φυσικά δεν είναι τόσες πολλές για να καλύψουν επαρκώς τον τηλεοπτικό χρόνο. Αποτέλεσμα; η πίεση που ασκείται στους δημοσιογράφους για να «βγάλουν τίτλο», έφτασε στο σημείο να «βαφτίζει», συχνά, τα υποθετικά σενάρια ως ρεπορτάζ. Και, επειδή η κακή είδηση είναι πιο ελκυστική από την καλή είδηση, η κατάσταση άρχισε να παρεκτρέπεται, με δημοσιογράφους να μιλάνε πλέον με χαρακτηριστική ευκολία για το μέλλον εκπομπών και παρουσιαστών, συχνά με χαρακτηρισμούς που φλέρταραν επικίνδυνα με τα όρια της αναίδειας.

Η Ελένη Τσολάκη με την ομάδα της, που αναμένει τις αποφάσεις του ΑΝΤ1.

Στην περίπτωση, ειδικά, της Ελένης Τσολάκη, όλοι είχαν καταλάβει, ακόμα και η ίδια, ότι ο σταθμός είχε μετανιώσει για την απόφασή του μετά την, απρόσμενη, καλή πορεία της Κατερίνας Καραβάτου, σε μία άλλη όμως πίστα, που για πολλούς ήταν πιο εύκολη από αυτή που θα κληθεί να αγωνιστεί τώρα. Φυσικά το κανάλι δεν επιβεβαίωνε κάτι, αλλά η απόφαση είχε βγει πριν από τις γιορτές, αν και υπήρξαν άνθρωποι που εξακολουθούν να μην συμφωνούν με τους χειρισμούς που έγιναν.

Η Κατερίνα Καραβάτου.

Ειδικά για την εκπομπή της Τσολάκη, η μεγάλη διαρροή προκλήθηκε, όταν συνεργάτιδα της Ελένης Τσολάκη ζήτησε δουλειά από άλλη εκπομπή, επειδή η δική τους θα κοβόταν, γεγονός που έφτασε στα αυτιά των υπευθύνων και ας πούμε ότι εκείνη την ημέρα η συγκεκριμένη συνεργάτιδα δεν πέρασε καθόλου καλά…

