Ήταν μια συνεργασία που είχε ξεκινήσει με τις καλύτερες προοπτικές το περασμένο καλοκαίρι. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε την ιδέα να προτείνει στην Ιωάννα Μαλέσκου να τον πλαισιώσει στην εκπομπή που θα αναλάμβανε στο Open, αφήνοντας έκπληκτη τη διοίκηση του σταθμού αφού μέχρι τότε δεν είχε τεθεί θέμα συμπαρουσίασης.

Η Ιωάννα Μαλέσκου αποδέχτηκε την πρόταση- πρόκληση και η ανακοίνωση της συνεργασίας τους έκανε αίσθηση στα εγχώρια Μέσα. Πέρα από κάποια αμήχανα σκηνικά (ανάμεσά τους και η απροειδοποίητη, μεγάλη αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της), η συνύπαρξή τους στο πλατό είχε θετικό πρόσημο, και η 36χρονη παρουσιάστρια, που έπρεπε ταυτόχρονα να διαχειριστεί τις επίμονες φήμες γύρω από τον χωρισμό της με τον Κωνσταντίνο Δανιά, έδειχνε ότι προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που απαιτούσαν λιγότερη πλατυρημμοσύνη.

Τις τελευταίες όμως εβδομάδες η ατμόσφαιρα ανάμεσα στην Ιωάννα Μαλέσκου, τον συμπαρουσιαστή της, αλλά και τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες είχε αρχίσει να γίνεται πιο βαριά. Η αυθόρμητη κίνησή της να αγκαλιάσει σφιχτά τον νεαρό τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο τη στιγμή που έβαζε τα κλάματα στον αέρα, έκανε τους περισσότερους συνεργάτες της να δυνασχετήσουν. Ακολούθησαν οι δηλώσεις της Άριας Καλύβα που «καταδίκαζαν» την κίνησή της αυτή, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να μη διαφωνεί μαζί της.

Ιωάννα Μαλέσκου: Σε αναζήτηση νέας τηλεοπτικής στέγης από τη νέα σεζόν;

Πώς «απάντησε» η Ιωάννα Μαλέσκου; Με δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες στις οποίες, μεταξύ άλλων, ανακοίνωνε ότι είναι ανοιχτή να συζητήσει με άλλα κανάλια καθώς το συμβόλαιό της με το Open είναι μονοετές. Οι πληροφορίες της HuffPost μάλιστα αναφέρουν ότι, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, δεν υπάρχει διάθεση ανανέωσης ούτε από τη μία πλευρά, ούτε, προφανώς, από την άλλη.

Μετά από διακοπή τριών εβδομάδων, η ομάδα της πρωινής εκπομπής του Open, συγκεντρώθηκε πρώτη φορά την Τετάρτη, με την Ιωάννα Μαλέσκου να είναι απούσα καθώς είχε ενημερώσει ότι δεν μπορούσε να έρθει στo γραφείο. Έτσι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέβασε insta-story κόβοντας τη βασιλόπιτα χωρίς τη συμπαρουσιάστριά του.

Λίγες ώρες πριν εκείνη οργάνωνε δείπνο για την ονομαστική της γιορτή, όπου ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο συνεργάτης της, Κωνσταντίνος Αρτσίτας, όχι όμως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, που έχει την απόλυτη στήριξη των ιθυνόντων του σταθμού.

Η πρώτη τηλεοπτική τους συνάντηση θα γίνει το πρωί του Σαββάτου, και έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς απέναντί τους πλέον θα υπάρχει ένας «αντίπαλος» λιγότερος (έστω και για ένα μικρό διάστημα), οπότε θεωρείται μια καλή ευκαιρία για να κερδίσει η εκπομπή ένα μεγαλύτερο μερίδιο κοινού.