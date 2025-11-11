Ποιο είναι το πρώτο επίθετο που του έρχεται στο μυαλό για να περιγράψει τον εαυτό του; «Ανεξέλεγκτος» απαντάει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. «Δεν την ψώνισα ποτέ, αυτό το οφείλω στους δικούς μου. Πριν από 10 χρόνια νόμιζα ότι τα έκανα όλα πολύ καλά, ήμουν στην κοσμάρα. Και τώρα έχω να μάθω πολλά πράγματα.

Τι είναι αυτό που του λείπει περισσότερο από τον πατέρα του Δημήτρη Κωνσταντάρα; Τον συμβουλευόταν κάθε φορά που έπρεπε να κάνει μια επαγγελματική επιλογή; «Ήξερα ότι το ήθελε να υπολογίζω τη γνώμη του» παραδέχεται. Ποια ήταν η μοναδική φορά που δεν συμφώνησαν; «Ήταν πολύ αυστηρός μαζί μου, δεν μου χαριζόταν» εξομολογείται για την εποχή που τον έφερε να δουλέψει αμισθί στην εφημερίδα «Η Βραδυνή».

Με την αδελφή του, Παυλίνα, και τον πατέρα του, Δημήτρη, που έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου.

Πώς πήρε την απόφαση να συνεργαστεί με την Ιωάννα Μαλέσκου και τι του απάντησαν οι άνθρωποι του Open όταν τους το πρότεινε; «Υπάρχει το καλό ανταγωνιστικό, υπάρχει και το ανασφαλές ανταγωνιστικό, που είναι και το πιο σύνηθες» απαντάει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. «Εγώ αυτό δεν το έχω καθόλου».

Με τη συμπαρουσιάστριά του στην εκπομπή του Open, «Ραντεβού το ΣΚ», Ιωάννα Μαλέσκου.

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Θα προτιμούσα να μην είμαστε απέναντι με την Ελένη Τσολάκη»

Πώς είναι να συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο για τέσσερις σεζόν και τώρα να παρουσιάζεις εκπομπή απέναντί του, όπως συνέβη με την Ελένη Τσολάκη; Γιατί την ευχαριστεί δημόσια; Μετανιώνει για τις στιγμές που είχαν πολύ έντονες διαφωνίες στον αέρα; «Ξεφύγαμε είναι η αλήθεια» παραδέχεται.

Με την Ελένη Τσολάκη το 2023.

Αισθανόταν ότι καταπιέστηκε πέρσι στον αέρα του Open έχοντας δεύτερο ρόλο; «Ήλπιζα ότι οι άνθρωποι του Open θα τηρήσουν την υπόσχεσή τους, όπως και έκαναν» λέει.

Έχει πληρώσει το τίμημα η προσωπική του ζωή; Έφτασε ποτέ κοντά στον γάμο; Του έχει ζητήσει και εγγονάκι η μητέρα του; Ο ίδιος θέλει να γίνει πατέρας;

Με την πρώην αγαπημένη του, Έλενα Κώνστα.

«Το Survivor με βοήθησε»

«Ακόμα και την ώρα που είχα μπει στο αεροπλάνο για να πάω, δεν το είχα πιστέψει» θυμάται ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. «Είπα “κεφτέ, τη γ$%@*ς. Μην ξεφτιλιστείς γιατί θα βγει ο παππούς σου από τον τάφο και θα σε σαπίσει στο ξύλο. Το όνομα που έχω, είναι δανεικό, αυτουνού είναι».

Θα ήθελε ιδανικά να κάνει μόνο ψυχαγωγία; Ποια πρωινή εκπομπή προτιμάει τις καθημερινές; Πόσο έτοιμος νιώθει να περάσει στον ανταγωνισμό της καθημερινής πρωινής ζώνης; Θα τοποθετούσε στο πάνελ του έναν πρώην αστυνομικό;