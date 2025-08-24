Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή στα 79 του χρόνια, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό και καλλιτεχνικό κόσμο.

Με μια λιτή ανάρτηση, ο γιος του, δημοσιογράφος Λάμπρος Κωνσταντάρας αποχαιρέτησε τον πατέρα του Δημήτρη, θέλοντας να μοιραστεί δημόσια μία οικογενειακή ανάμνηση. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία που απεικονίζει τον πατέρα του με τον παππού του, τον σπουδαίο ηθοποιό Λάμπρο Κωνσταντάρα, γράφοντας: «Τώρα πάλι μαζί».



Advertisement

Advertisement

Ο αείμνηστος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 28 Ιουνίου του 1985 στη Βούλα.