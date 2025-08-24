





Απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 79 ετών ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολιτικός και γιος του Λάμπρου Κωνσταντάρα.

Γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Wilson High School, στην Πενσυλβάνια. Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1972.

Τα τελευταία χρόνια έγραφε άρθρα, αναλύσεις και συνεντεύξεις σε διαδικτυακά ιστολογία (blogs) και βιβλία.

Ήταν παντρεμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη και είχε δύο παιδιά : την Παυλίνα που είναι σκηνοθέτης, μουσική-ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων και μουσικός-ραδιοφωνικός παραγωγός.

Συντετριμμένος ο γιος του Λάμπρος, γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής επίσης στα χνάρια του πατέρα του, ανέβασε μία συγκινητική ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, που συνοδεύεται από οικογενειακή φωτογραφία σε μία χαρούμενη στιγμή…

Ξεκίνησε τη πολιτική του καριέρα το 2002 όταν εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, στην πρώτη θέση. Στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Στις εθνικές εκλογές του 2007 δεν επανεξελέγη. Το 2009 ως υποψήφιος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στην Α’ Αθηνών και κατετάγη στην 2η θέση (πρώτος επιλαχών). Στις δημοτικές εκλογές 2010, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος (πρώτος στο έκτο δημοτικό διαμέρισμα) με την παράταξη του Νικήτα Κακλαμάνη και στην συνέχεια εξελέγη γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής.

Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Άρη Σπηλιωτόπουλου και στην συνέχεια παραιτήθηκε από την παράταξη και ανεξαρτητοποιήθηκε.

Αποχαιρετώ τον αδελφικό φίλο Δημήτρη. Άσβεστη στη μνήμη μου η πολύχρονη συνεργασία μας στην ΕΡΤ. Δουλέψαμε δίπλα δίπλα στην σύνταξη των διεθνών ειδήσεων, στην παρουσίαση των Δελτίων Ειδήσεων &στη νεοσύστατη Διεύθυνση Αθλητικών εκπομπών. Καλό σου ταξίδι https://t.co/avwLhAMMN1 — Terens Quick (@TerensQuick) August 24, 2025

Εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του πολιτιστικού οργανισμού ΟΠΑΝΔΑ. Το 2015 παραιτήθηκε από τον ΟΠΑΝΔΑ και ορίστηκε αντιπρόεδρος της “Εταιρείας Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης”. Επέστρεψε στην Νέα Δημοκρατία ύστερα από κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά και ήταν υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 στην Α΄ Αθηνών, αλλά δεν εξελέγη.

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για την απώλεια του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Α' Αθηνών, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη δημοσιογραφία, όπου έκανε μια σπουδαία καριέρα, ενώ ήταν και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας, σεναριογράφος και στιχουργός.

Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 έως το 2007, ξεχώρισε για τη διαδρομή του και μέσα από τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο ως νομαρχιακός σύμβουλος Αττικής όσο και ως δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας.

