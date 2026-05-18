Μέσα στο καλοκαίρι και πιθανώς μέχρι το τέλος Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, η οποία θα προσθέσει 4,8 χλμ. γραμμής και πέντε νέους σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη, Μίκρα), δήλωσε από το βήμα εκδήλωσης της εφημερίδας «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρίστος Δήμας.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Δήμας, το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου της επέκτασης αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου έναν μήνα από σήμερα και θα ακολουθήσουν -βάσει προγραμματισμού- οι δοκιμές.

Η νέα γραμμή θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 85.000 επιβάτες και αναμένεται επιπλέον μείωση του αριθμού των κυκλοφορούντων οχημάτων στο κέντρο της πόλης κατά περίπου 10.500 αυτοκίνητα ημερησίως.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη συνεισφορά του αρμόδιου υφυπουργού, Νίκου Ταχιάου, τόσο στην έναρξη της κυκλοφορίας του Μετρό συνολικά, όσο και στην επέκταση προς Καλαμαριά. Σημείωσε, δε, ότι θα προχωρήσει άμεσα η ανάπλαση της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, με στόχο όσο το δυνατόν συντομότερα να ολοκληρωθεί ένα έργο «που οι Θεσσαλονικείς αναμένουν επί δεκαετίες».

Βάσει χρονοδιαγράμματος, σε περίπου έναν χρόνο από σήμερα, αναμένεται να ολοκληρωθεί και η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας, γνωστή ως fly over, την οποία ο κ. Δήμας χαρακτήρισε ως το πιο καινοτόμο οδικό έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ελλάδα, τόσο από κατασκευαστικής άποψης όσο και λόγω του γεγονότος ότι η λειτουργία των εργοταξίων έχει άμεση συνέπεια στην κυκλοφορία.

«Πάνω από το 50% του φυσικού αντικειμένου του έργου έχει ολοκληρωθεί και εργαζόμαστε με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός χρονοδιαγράμματος, σε έναν χρόνο από σήμερα. Προβλέπεται να διπλασιαστεί η χωρητικότητα του οδικού άξονα, από 5.000 σε 10.000 οχήματα» τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι δύο κατασκευαστικές εταιρείες έχουν υπερβάλλει εαυτόν, ώστε να μην προκαλέσουν προβλήματα στο κυκλοφοριακό, σε συνεργασία και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στον ΟΑΣΘ, τέλος, συνεχίζεται το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου με νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Προτεραιότητα για την κυβέρνηση αποτελεί επίσης η βελτίωση των οδικών προσβάσεων προς τους βασικούς αυτοκινητοδρόμους, ώστε να ενισχυθεί η πολυτροπικότητα των ευρωπαϊκών διαδρόμων, τμήμα των οποίων είναι η Εγνατία Οδός και η ΠΑΘΕ, καθώς και η απρόσκοπτη ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας.

«Η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού συνεπάγεται τον εκσυγχρονισμό του Αυτοκινητόδρομου που διατρέχει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και σε λίγους μήνες θα συνδεθεί με τον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, Ε65, κοντά στα Γρεβενά» σημείωσε και συμπλήρωσε ότι ο συγκεκριμένος αυτοκινητόδρομος θα αλλάξει τον οδικό χάρτη της ηπειρωτικής Ελλάδας, συνδέοντας απευθείας τον άξονα ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

«Αυτή τη στιγμή, η πρόοδος κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου βρίσκεται στο 95% και απομένει το τελευταίο βόρειο τμήμα, μήκους περίπου 46 χιλιομέτρων, από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, που είναι και το δυσκολότερο, αφού διασχίζει μια ορεινή περιοχή μοναδικού φυσικού κάλλους. Σε λιγότερο από δύο μήνες, ο Ε65 θα παραδοθεί στο σύνολό του στην κυκλοφορία» γνωστοποίησε, υπενθυμίζοντας ότι έχουν δρομολογηθεί δύο ακόμη σημαντικά οδικά έργα σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία: η αναβάθμιση του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης- Έδεσσας και η κατασκευή του κάθετου οδικού άξονα Δράμα – Αμφίπολη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ