«Το φάρμακο στην Ελλάδα πωλείται μόνο δια χειρός φαρμακοποιού και αποκλειστικά στο φυσικό φαρμακείο», δήλωσε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, επισημαίνοντας ότι η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου απαγορεύεται ρητά – Προειδοποίησε δε , με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση πώλησης πλαστών φαρμάκων και συμπληρωμάτων, ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι διαδικτυακές προσφορές φαρμακευτικών σκευασμάτων ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Τα προϊόντα που πωλούνται παράνομα μπορεί να είναι από αδρανή μέχρι και επικίνδυνα, σημείωσε: «Στην καλύτερη περίπτωση είναι νερό και στη χειρότερη μπορεί να περιέχουν καρκινογόνες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την αδυναμία ελέγχου της ασφάλειας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας τέτοιων σκευασμάτων.

Advertisement

Advertisement

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διάκριση μεταξύ φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής: Όπως εξήγησε, τα συμπληρώματα διατροφής επιτρέπεται να πωλούνται διαδικτυακά, ωστόσο δεν εγκρίνονται από τον ΕΟΦ, αλλά απλώς γνωστοποιούνται. Αντίθετα, τα φάρμακα υπόκεινται σε αυστηρή ρυθμιστική αξιολόγηση.

Παράλληλα, προειδοποίησε για παραπλανητικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο, όπως η ψευδής αναγραφή ότι προϊόντα είναι «εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ» ή η εμφάνιση του λογοτύπου του οργανισμού χωρίς καμία ισχύ. «Το λογότυπο χρησιμοποιείται επιτηδευμένα για να προσδώσει αξιοπιστία που δεν υπάρχει», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΕΟΦ στάθηκε επίσης στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην παραπληροφόρηση, αναφέροντας ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται πρόσωπα γνωστών επιστημόνων, ακόμη και του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, σε ψευδείς διαφημίσεις προϊόντων αδυνατίσματος που έχουν δημιουργηθεί με AI.

Τέλος, επισήμανε ότι ιδιαίτερη έξαρση παρατηρείται σε παράνομα προϊόντα που σχετίζονται με την παχυσαρκία, την αισθητική βελτίωση και τα λεγόμενα συμπληρώματα για την αύξηση της τεστοστερόνης, τα οποία εμφανίζονται συχνά ως συμπληρώματα με ψευδείς θεραπευτικούς ισχυρισμούς.