«Επιχειρησιακά Ικανό – Mission Capable» όσον αφορά την ικανότητα ανάληψης αποστολών Ειδικών Επιχειρήσεων κρίθηκε το Τμήμα Χερσαίας Τακτικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (SOLTG) της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ στο πλαίσιο αξιολόγησης από την ASOFOCOM (Allied Special Operations Forces Command) του ΝΑΤΟ.

Η αξιολόγηση/ πιστοποίηση διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή της Αττικοβοιωτίας από τις 11 ως τις 14 Μαΐου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε με κριτήρια NATO SOFEVAL (Special Operations Force Evaluation), από την ASOFCOM, στο πλαίσιο της οποίας εκτελέστηκαν αποστολές Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΕ) και αντιμετώπιση επιδιδόμενων επεισοδίων ημέρα και νύχτα.

Σημειώνεται πως η αξιολόγηση έλαβε χώρα ενώ ήταν σε εξέλιξη η άσκηση Trojan Footprint 26- η μεγαλύτερη άσκηση Ειδικών Δυνάμεων της χρονιάς, σε περιοχές ανά την Ευρώπη, με τη συμμετοχή καταδρομέων από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την Αλβανία, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και την Ελβετία.

#SOF operators from 🇦🇱 🇬🇷 🇲🇰 🇨🇭 & 🇺🇸 demonstrated their ability to operate effectively in complex, multi-domain environments, as part of #TrojanFootprint26 (TFP26) the largest Special Operations Forces exercise of the year, that took place across 🌏Europe#ΓΕΕΘΑ #HNDGS #ΕΔ… pic.twitter.com/bpbHKIDb3X May 18, 2026