Σειρά αναρτήσεων, μεταξύ των οποίων μία με φωτό ΑΙ όπου ο ίδιος φαίνεται να πατάει ένα…μεγάλο κόκκινο κουμπί, εν μέσω οθονών με λέιζερ, εκρήξεις και εμβλημάτων της Διαστημικής Δύναμης (Space Force) των ΗΠΑ, έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο Truth Social.

Σε δύο εικόνες που ανέβασε σχετικά με την United States Space Force (τον κλάδο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που ασχολείται με επιχειρήσεις στο Διάστημα- είχε ιδρυθεί επί της πρώτης θητείας Τραμπ) ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται μέσα σε κάτι που παραπέμπει σε κέντρο ελέγχου ή γέφυρα διαστημοπλοίου να πατά κουμπιά σε μια φουτουριστικού τύπου κονσόλα, με φόντο δορυφόρους που ανταλλάσσουν πυρά, ενώ σε μια άλλη, επίσης σε αντίστοιχη κονσόλα, εμφανίζεται να πατά ένα μεγάλο κόκκινο κουμπί περιτριγυρισμένος από (μικρότερου μεγέθους από τον ίδιο) αξιωματικούς και οθόνες όπου εμφανίζονται διάφοροι στόχοι να καταστρέφονται από ακτίνες (και μάλιστα σε μία περίπτωση φαίνεται και «μανιτάρι» που παραπέμπει στη πυρηνική έκρηξη.

Στο μεταξύ ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συνάντηση την Τρίτη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφαλείας τους για να συζητήσει τις επιλογές για στρατιωτική δράση όσον αφορά στο Ιράν, μετέδωσε την Κυριακή το Axios, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.