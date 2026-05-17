Οι αρχές στο Άμπου Ντάμπι κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπισης μίας πυρκαγιάς που προκλήθηκε από επίθεση drone σε μία ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού Barakah στην περιοχή Αλ Ντάφρα, ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του Άμπου Ντάμπι.

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας δεν επηρεάστηκαν και η Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας στο Αμπού Ντάμπι επιβεβαίωσε ότι τα βασικά συστήματα του πυρηνικού σταθμού λειτουργούν κανονικά.

Στην ανακοίνωση δεν αναφερόταν ποιος ευθύνεται για την επίθεση. Υπενθυμίζεται πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δεχτεί επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά τη σύγκρουση ΗΠΑ- Ισραήλ με το Ιράν, περιλαμβανομένων περιστατικών για τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ευθυνόταν το Ιράν και είχαν στόχο ενεργειακές και ναυτικές υποδομές.

Με πληροφορίες από Reuters