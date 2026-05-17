Με νίκη της Ronda Rousey μέσα σε 17 δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε ο αγώνας με τη Gina Carano, σε μια αναμέτρηση μεταξύ δύο θρύλων του ΜΜΑ που προωθούσε εδώ και καιρό το Netflix.

Η Rousey νίκησε με τη χαρακτηριστική λαβή της στο πρώτο MMA event της Most Valuable Promotions: Κατέβασε την αντίπαλό της γρήγορα μετά την έναρξη, με την Carano να επιχειρεί «γκιλοτίνα» χωρίς επιτυχία και τη Rousey να αναδεικνύεται νικήτρια. Πρόκειται για τη 10η νίκη με υποταγή (submission win) για την 39χρονη αθλήτρια, η οποία επέστρεψε στο κλουβί του ΜΜΑ περίπου μια δεκαετία μετά την έξοδό της τον Δεκέμβριο του 2016. Αμέσως μετά τη νίκη της ανακοίνωσε ότι αποσύρεται ξανά, για να κάνει και άλλα παιδιά. «Δεν υπήρχε τρόπος να το τελείωνα καλύτερα» είπε. «Θέλω να κάνω μερικά μωρά ακόμα και πρέπει να πάω να μαγειρέψω» πρόσθεσε- ενώ αποθέωσε τη μεγάλη της αντίπαλο: «Η Gina είναι ο άνθρωπος που με έβαλε στο ΜΜΑ…είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να με φέρει πίσω στο ΜΜΑ. Είναι η ηρωίδα μου».

Όπως είπε, ήθελε να βγάλει τον αγώνα όσο πιο αλώβητη γινόταν- «δεν ήθελα πραγματικά να της κάνω ζημιά. Ήταν όμορφες πολεμικές τέχνες, αυτό πιστεύω πως ήταν- ήταν τέχνη». Σημειώνεται πως η αρχική της έξοδος από το ΜΜΑ ήταν διαφορετική: Η 39χρονη αθλήτρια, που έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη του ΜΜΑ γυναικών, είχε νικηθεί με νοκ άουτ από τη Holly Holm και την Amanda Nunes το 2015 και το 2016, και απομακρύνθηκε από το άθλημα. Με τον αγώνα αυτόν κατάφερε να «ξαναγράψει» το τέλος της καριέρας της.

Η 44χρονη Carano είχε αποσυρθεί από το άθλημα από τον Αύγουστο του 2009, επιστρέφοντας μετά από μια κουβέντα το φθινόπωρο, με την ενθάρρυνση της Rousey. Παραδέχτηκε ότι ο αγώνας ήταν πολύ γρήγορος. «Νιώθω υπέροχα…ήθελα να αγωνιστώ και δεν τα κατάφερα. Αλλά προπονήθηκε. Είχε το σχέδιό της. Την αγαπάω και τη σέβομαι τόσο πολύ και αυτό ήταν μια νίκη στη ζωή μου. Αυτή μου την άλλαξε. Ξυπνούσα στις 3 κάθε πρωί σκεπτόμενη αυτήν. Έχασα 45 κιλά, που θα με κάνει να ζήσω περισσότερο. Ερωτεύτηκα ξανά το ΜΜΑ. Υπάρχουν τόσα πολλά να σκεφτώ εδώ. Απλώς ο αγώνας δεν πήγε καλά για μένα».

Σημειώνεται πως η Gina Carano θεωρείται η κατεξοχήν πρωτοπόρος στο ΜΜΑ γυναικών και, παρά το ότι τα 5 χρόνια που τη χωρίζουν ηλικιακά από την αντίπαλό της φαίνονται «λίγα», είναι πολλά για τον χώρο, και ειδικά από τη στιγμή που είχε φύγει από το ΜΜΑ από το 2009- πρακτικά αποτελεί διαφορετική «γενιά» από τη Rousey. «Ήθελα να κρατήσει πιο πολύ, ήμουν τόσο έτοιμη, ένιωθα τόσο καλά…δεν έχω αγωνιστεί εδώ και 17 χρόνια, ήθελα να τη χτυπήσω. Μα το ότι έφτασα εδώ είναι νίκη. Το να μάχεσαι με έναν θρύλο είναι νίκη».

Η Carano δεν ξέρει αν θα επιστρέψει στο ΜΜΑ: «Νομίζω ότι 17 χρόνια εκτός είναι πολλά…τα 44 (ηλικία) είναι πολλά»

Με πληροφορίες από Reuters, ESPN