Μια πτήση μεγάλων αποστάσεων της Qantas από την Αυστραλία προς τις ΗΠΑ αναγκάστηκε να κάνει απρόβλεπτη στάση στην Ταϊτή, μετά από επεισόδιο μέσα στην καμπίνα, κατά το οποίο επιβάτης φέρεται να δάγκωσε μέλος του πληρώματος. Ο άνδρας απομακρύνθηκε από τις τοπικές αρχές και του επιβλήθηκε απαγόρευση επιβίβασης σε μελλοντικές πτήσεις της Qantas και της Jetstar.

Η πτήση QF21 της Qantas είχε αναχωρήσει την Παρασκευή από τη Μελβούρνη με προορισμό το Ντάλας, όταν, περίπου επτά ώρες μετά την απογείωση, ο κυβερνήτης αποφάσισε την εκτροπή προς την Παπίτ, πρωτεύουσα της Γαλλικής Πολυνησίας. Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της συμπεριφοράς ενός «απείθαρχου» επιβάτη, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε αεροσυνοδό.

Advertisement

Advertisement

Qantas passenger booted off plane and slapped with ban after altercation with flight attendant: 'Behave yourself' https://t.co/RiOghEJDuv — Daily Mail (@DailyMail) May 17, 2026

Σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα, ο επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος, ενώ άλλοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος παρενέβησαν για να βοηθήσουν. Μετά την προσγείωση στην Παπίτ, οι αρχές ανέβηκαν στο αεροσκάφος και παρέλαβαν τον άνδρα. Το αεροπλάνο ανεφοδιάστηκε και συνέχισε το ταξίδι του προς το Ντάλας περίπου 35 λεπτά αργότερα.

Η Qantas ανακοίνωσε ότι η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα» και πως δεν δείχνει καμία ανοχή σε απειλητική ή ταραχοποιό συμπεριφορά κατά τη διάρκεια πτήσης. Ο επιβάτης αποκλείστηκε από όλες τις μελλοντικές πτήσεις της Qantas και της Jetstar.

Δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά υποθέσεων βίας μέσα σε αεροσκάφη, με θύματα συχνά τα μέλη των πληρωμάτων που καλούνται να διαχειριστούν επικίνδυνες καταστάσεις σε περιορισμένο χώρο και σε μεγάλο ύψος.

Τον Απρίλιο, στην Αυστραλία, ένας 45χρονος από το Κουίνμπεγιαν κατηγορήθηκε για επιθετική συμπεριφορά σε πτήση από την Καμπέρα προς το Περθ. Σύμφωνα με την αυστραλιανή ομοσπονδιακή αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να φώναζε, να έβριζε, να αγνοούσε οδηγίες ασφαλείας, να κλώτσησε υπεύθυνο καμπίνας και να προσπάθησε να δαγκώσει επιβάτη που βοηθούσε στον περιορισμό του.

Advertisement

Τον Οκτώβριο του 2024, πτήση από το Περθ προς το Όκλαντ εκτράπηκε στη Μελβούρνη, όταν 23χρονος επιβάτης από τη Νέα Ζηλανδία φέρεται να επιτέθηκε σε μέλος του πληρώματος, προκαλώντας του ελαφρύ τραυματισμό. Ο επιβάτης είχε, σύμφωνα με την αστυνομία, περιοριστεί στο πίσω μέρος του αεροσκάφους και κατηγορήθηκε για επίθεση σε πλήρωμα, αδίκημα που στην Αυστραλία μπορεί να επισύρει ποινή έως και 20 ετών φυλάκισης.

Στις ΗΠΑ, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά καταγράφηκε το 2021, όταν αεροσυνοδός της Southwest Airlines έχασε δύο δόντια μετά από επίθεση επιβάτιδας σε πτήση που είχε φτάσει στο Σαν Ντιέγκο. Το επεισόδιο είχε αναδειχθεί τότε ως μέρος μιας ευρύτερης αύξησης περιστατικών απείθαρχων επιβατών, πολλά από τα οποία συνδέονταν με εντάσεις της περιόδου της πανδημίας.

Ακόμη πιο σοβαρή ήταν η υπόθεση του Μαρτίου 2023 σε πτήση της United Airlines από το Λος Άντζελες προς τη Βοστώνη. Επιβάτης παραδέχθηκε αργότερα την ενοχή του για απόπειρα παρέμβασης στο έργο πληρώματος με επικίνδυνο όπλο, καθώς επιχείρησε να ανοίξει έξοδο κινδύνου και στη συνέχεια προσπάθησε να επιτεθεί σε αεροσυνοδό με σπασμένο μεταλλικό κουτάλι.

Advertisement

Το 2025, πτήση της American Airlines από το Χάρτφορντ προς το Σικάγο επέστρεψε στο αεροδρόμιο αναχώρησης, όταν επιβάτης φέρεται να άρπαξε αεροσυνοδό από τον γιακά, να την έριξε στο πάτωμα και να προσπάθησε να τη σύρει στον διάδρομο του αεροσκάφους. Άλλοι επιβάτες παρενέβησαν για να τον ακινητοποιήσουν.

Η «air rage» που ανησυχεί τις αεροπορικές

Τα περιστατικά απείθαρχων επιβατών δεν είναι αριθμητικά ο κανόνας, αλλά έχουν δυσανάλογο επιχειρησιακό και ψυχολογικό κόστος: εκτροπές πτήσεων, καθυστερήσεις, εμπλοκή αστυνομικών αρχών, τραυματισμούς πληρωμάτων και έντονη αναστάτωση για τους υπόλοιπους επιβάτες.

Advertisement

Η FAA στις ΗΠΑ σημειώνει ότι τα περιστατικά απειλητικής ή βίαιης συμπεριφοράς αυξήθηκαν απότομα από το 2021, ενώ, παρότι η συχνότητά τους έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα υψηλά εκείνης της περιόδου, παραμένουν πρόβλημα για τις αερομεταφορές. Η υπηρεσία μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως 43.658 δολάρια ανά παράβαση, ενώ σοβαρές υποθέσεις μπορεί να οδηγηθούν και σε ποινική δίωξη.

Η IATA, από την πλευρά της, αναφέρει ότι τα περιστατικά απείθαρχων επιβατών περιλαμβάνουν βία κατά πληρώματος ή άλλων επιβατών, παρενόχληση, λεκτική κακοποίηση, κάπνισμα και άρνηση συμμόρφωσης με οδηγίες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της, το 2023 καταγράφηκε ένα τέτοιο περιστατικό ανά 480 πτήσεις, έναντι ενός ανά 568 πτήσεις το 2022.

Στην περίπτωση της Qantas, η πτήση συνέχισε το ταξίδι της. Όμως για τα πληρώματα, τέτοια επεισόδια υπενθυμίζουν ότι η ασφάλεια στην καμπίνα δεν αφορά μόνο τις ζώνες, τις εξόδους κινδύνου και τις διαδικασίες απογείωσης. Αφορά και την ανθρώπινη συμπεριφορά, ειδικά όταν αυτή ξεφεύγει από κάθε όριο.

Advertisement

Advertisement