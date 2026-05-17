Η έκφραση «ανεξαρτησία της Ταϊβάν» σημαίνει πως το νησί ούτε ανήκει ούτε υπάγεται στο Πεκίνο και μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του, είπε την Κυριακή ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε.

Τα σχόλια του Λάι έρχονται λίγες ημέρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ συνάντησε τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο για μια σύνοδο που προκάλεσε ανησυχία για τον βαθμό της αμερικανικής στήριξης προς το νησί.

Ο Τραμπ είπε στο Fox News μετά τη σύνοδο «δεν ψάχνουμε να βρούμε κάποιον να πει “ας ανεξαρτητοποιηθούμε επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ”».

Η Κίνα θεωρεί τη δημοκρατική Ταϊβάν δικό της έδαφος και δεν έχει πει ποτέ ότι εγκαλείπει το ενδεχόμενο χρήσης βίας/ στρατιωτικής ισχύος για να τη φέρει ξανά υπό τον έλεγχο του Πεκίνου- ειδικά αν η Κίνα θεωρήσει ότι το νησί επιδιώκει επίσημη ανεξαρτητοποίηση.

Μιλώντας στην Ταϊπέι ο Λάι είπε ότι το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα του είχε περάσει ψήφισμα το 1999, που παραμένει πολιτική του κόμματος, βάσει του οποίου η Ταϊβάν είναι ήδη ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, η Δημοκρατία της Κίνας. Σύμφωνα με την κυβέρνηση η κυριαρχία της Ταϊβάν δεν μπορεί να παραβιαστεί ή να προσαρτηθεί, και το μέλλον της πρέπει να αποφασιστεί από τον λαό της.

«Ο καθένας μπορεί να καταλάβει ξεκάθαρα πως η σημασία του όρου “ανεξαρτησία της Ταϊβάν” στην πραγματικότητα σημαίνει πως η Ταϊβάν δεν είναι κομμάτι της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας» είπε σε εκδήλωση για τη 40ή επέτειο από την ίδρυση του κόμματος.

Η ηττηθείσα κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κίνας κατέφυγε στην Ταϊβάν το 1949, αφού νικήθηκε στον εμφύλιο από τους κομμουνιστές του Μάο Τσε Τουνγκ, που ίδρυσαν τη Λαϊκή Δημοκρατία.

Ο Λάι είπε ότι μόνο με την Ταϊβάν μπορεί να υπάρξει Δημοκρατία της Κίνας, η επικράτεια της οποίας περιλαμβάνει επίσης το Πενγκού στα Στενά της Ταιβάν και τα Κινμέν και Ματσού, δίπλα στην κινεζική ακτή.

«Οπότε είναι πολύ σαφές: Η Δημοκρατία της Κίνας είναι στην Ταϊβάν για 70-80 χρόνια και ήδη έχει ενσωματωθεί με την Ταϊβάν, ως ένα…είτε το λέμε Δημοκρατία της Κίνας, Δημοκρατία της Κίνας- Ταϊβάν ή Ταϊβάν, βασικά όπως και να μας λένε διεθνώς, αναφέρεται σε εμάς: Τα 23 εκατομμύρια πολίτες της Ταϊβάν, των Πενγκού, Κινμέν και Ματσού».

Ο Λάι δεν αναφέρθηκε στον Τραμπ κατά την ομιλία του. Αν και οι ΗΠΑ είναι παραδοσιακά ο πιο σημαντικός υποστηρικτής της Ταϊβάν στο εξωτερικό, ο Τραμπ είπε, επιστρέφοντας από το Πεκίνο, πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα για περαιτέρω πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, κάτι που καθορίζεται βάσει νόμου – από την 1979 Taiwan Relations Act.

Με πληροφορίες από Reuters

