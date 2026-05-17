Εικόνα από ΑΙ με τον ίδιο σε πολεμικό πλοίο με φόντο καταιγίδα και άλλα σκάφη (μεταξύ των οποίων ένα ταχύπλοο με ιρανική σημαία) ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα «η ηρεμία πριν την καταιγίδα».

Ο Τραμπ είπε πως ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε συμφωνήσει πως η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, αν και η Κίνα δεν έχει δώσει ενδείξεις ότι θα αναλάβει δράση σχετικα΄με αυτό.

Επιστρέφοντας από το Πεκίνο την Παρασκευή μετά από δύο ημέρες συνομιλιών με τον Σι ο Τραμπ είπε πως εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος κινεζικών πετρελαϊκών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο. Σημειώνεται ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου.

«Δεν ζητώ χάρες, επειδή όταν ζητάς χάρες, πρέπει να κάνεις και εσύ χάρες ως αντάλλαγμα» είπε ο Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφος στο Air Force One αν ο Σι είχε προβεί σε δέσμευση για πίεση στους Ιρανούς όσον αφορά στα Στενά.

Ο Σι δεν έκανε σχόλια για τις συζητήσεις με τον Τραμπ για το Ιράν, αν και το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας αποδοκίμασε τον πόλεμο, χαρακτηρίζοντάς τον μια σύγκρουση η οποία δεν θα έπρεπε να είχε γίνει ποτέ και δεν έχει λόγο να συνεχίζεται.

Το Ιράν πρακτικά έκλεισε τα Στενά, από όπου διερχόταν το 1/5 του πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως, πριν οι ΗΠΑ κα το Ισραήλ εξαπολύσουν επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, που ηγείται της επιτροπής εθνικής ασφαλείας του ιρανικού κοινοβουλίου, είπε το Σάββατο ότι η Τεχεράνη είχε προετοιμάσει έναν μηχανισμό για τη διαχείριση της κίνησης στα Στενά, σε μια συγκεκριμένη διαδρομή που αναμένεται να αποκαλυφθεί σύντομα. Όπως είπε, μόνο εμπορικά πλοία και πλευρές που συνεργάζονται με το Ιράν θα επωφελούνται, και θα συλλέγονται διόδια για ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού.

Χιλιάδες Ιρανοί έχουν σκοτωθεί από τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα. Επίσης χιλιάδες είναι και οι νεκροί στον Λίβανο από τις συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, αν οι δύο πλευρές συμφώνησαν την Παρασκευή σε παράταση της κατάπαυσης πυρός διάρκειας 45 ημερών.

Οι ΗΠΑ έχουν παύσει τις επιθέσεις τους, μα επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό. Ως το Σάββατο 78 εμπορικά πλοία είχαν αναγκαστεί να αλλάξουν πορεία και τέσσερα είχαν αχρηστευθεί για να διατηρηθεί ο αποκλεισμός. Η Τεχεράνη έχει πει πως δεν θα ανοίξει τα στενά αν οι ΗΠΑ δεν δώσουν τέλος στον αποκλεισμό. Ο Τραμπ απειλεί με επανέναρξη επιθέσεων αν το Ιράν δεν δεχτεί συμφωνία- μάλιστα σε συνέντευξη που προβλήθηκε την Πέμπτη είπε ότι έχανε την υπομονή του. Στο μεταξύ, το Ιράν αναμενόταν να ανοίξει εκ νέου το χρηματιστήριό του την Τρίτη.

Με επιπλέον πληροφορίες από Reuters