Γράφει ο Διονύσης Τσιριγώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο δεν συνιστά ένα απλό διπλωματικό επεισόδιο, αλλά αποτυπώνει μια βαθύτερη ιστορική μετάβαση του διεθνούς συστήματος. Η μεταψυχροπολεμική τάξη, η οποία οργανώθηκε γύρω από την αμερικανική ηγεμονική υπεροχή και τη φιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, εισέρχεται πλέον σε περίοδο δομικής αναδιάταξης, όπου η οικονομική αλληλεξάρτηση παύει να λειτουργεί ως μηχανισμός σταθερότητας και μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο στρατηγικού ανταγωνισμού. Η αμερικανοκινεζική σχέση δεν μπορεί πλέον να ερμηνευθεί αποκλειστικά μέσα από τα παραδοσιακά σχήματα της φιλελεύθερης συνεργασίας ή της κλασικής ισορροπίας ισχύος. Αντιθέτως, συγκροτεί μια μορφή ανταγωνιστικής διπολικότητας, στην οποία η οικονομική διασύνδεση συνυπάρχει με βαθιά γεωπολιτική καχυποψία και συστημική αντιπαλότητα.

Η κεντρική αντίφαση της παρούσας ιστορικής φάσης έγκειται στο γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα παραμένουν ταυτόχρονα στρατηγικοί ανταγωνιστές και αμοιβαία εξαρτώμενες δυνάμεις. Σε αντίθεση με τον Ψυχρό Πόλεμο, όπου η αμερικανοσοβιετική αντιπαράθεση εξελισσόταν υπό συνθήκες περιορισμένης οικονομικής διασύνδεσης, η σημερινή αντιπαλότητα αναπτύσσεται στο εσωτερικό ενός πυκνού πλέγματος εμπορικών, χρηματοπιστωτικών, τεχνολογικών και παραγωγικών σχέσεων. Αυτή ακριβώς η διασύνδεση καθιστά τη σύγκρουση περισσότερο περίπλοκη και δυνητικά περισσότερο ασταθή. Η αλληλεξάρτηση δεν μειώνει πλέον το στρατηγικό άγχος· το ενισχύει, καθώς εκάστοτε πλευρά αντιλαμβάνεται ότι οι κρίσιμοι κόμβοι της παγκόσμιας οικονομίας μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία γεωπολιτικής πίεσης και στρατηγικού εξαναγκασμού.

Η μετάβαση αυτή αποτυπώνει τη μετατόπιση από τη λογική της σύνθετης αλληλεξάρτησης προς ένα καθεστώς οπλοποιημένης αλληλεξάρτησης. Οι αλυσίδες εφοδιασμού, τα χρηματοπιστωτικά δίκτυα, οι τεχνολογικές πλατφόρμες και οι ενεργειακοί διάδρομοι παύουν να θεωρούνται ουδέτερες δομές αμοιβαίου οφέλους και μετατρέπονται σε πεδία άσκησης ισχύος. Η Κίνα αξιοποιεί τη δεσπόζουσα θέση της στις σπάνιες γαίες, στις μπαταρίες και στην πράσινη τεχνολογία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν την υπεροχή τους στις προηγμένες τεχνολογίες, στις χρηματοπιστωτικές ροές και στο καθεστώς του δολαρίου ως μηχανισμούς στρατηγικού περιορισμού. Το αποτέλεσμα είναι μια μορφή γεωοικονομικού ανταγωνισμού στην οποία οικονομία, τεχνολογία και ασφάλεια συγχωνεύονται σε ενιαίο πεδίο αντιπαράθεσης.

Η κρίση αυτή συνδέεται άμεσα με τη σταδιακή φθορά της μεταπολεμικής αμερικανικής ηγεμονικής συναίνεσης. Η αμερικανική στρατηγική μετατοπίζεται από το πρότυπο του ηγεμονικού φιλελευθερισμού προς μια περισσότερο συναλλακτική και νεομερκαντιλιστική λογική. Η εξέλιξη αυτή αποδυναμώνει τη συνοχή των δυτικών συμμαχιών και ενθαρρύνει περιφερειακούς και ευρωπαϊκούς δρώντες να αναζητούν μορφές εξισορρόπησης μέσω οικονομικής προσέγγισης με το Πεκίνο.

Η Κίνα έχει κατανοήσει ότι η ισχύς της δεν απορρέει μόνο από το οικονομικό της μέγεθος, αλλά και από την ικανότητά της να αξιοποιεί τις ρωγμές της δυτικής συνοχής και τη στρατηγική κόπωση της Δύσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Πεκίνο επιχειρεί να μετατρέψει τη διπλωματία σε εργαλείο μακροπρόθεσμης γεωπολιτικής αναθεώρησης, επενδύοντας όχι μόνο στην υλική ισχύ αλλά και στη συμβολική κατασκευή διεθνούς νομιμοποίησης. Η διπλωματική παρουσία της Κίνας αποκτά, έτσι, χαρακτήρα θεάτρου ισχύος, όπου η εικόνα, η τελετουργία και ο συμβολισμός λειτουργούν ως προεκτάσεις της στρατηγικής της επιρροής.

Η κινεζική ηγεσία αντιμετωπίζει τις διεθνείς συνόδους όχι ως απλές διπλωματικές επαφές, αλλά ως τελετουργίες στρατηγικής νομιμοποίησης. Η σκηνοθεσία της ισχύος, οι τελετουργικές υποδοχές, η ρητορική περί αμοιβαίου σεβασμού και η προβολή μιας αδιάλειπτης πολιτισμικής συνέχειας εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Πεκίνου να παρουσιαστεί ως αναπόφευκτος πυλώνας της αναδυόμενης διεθνούς τάξης.

Πίσω, όμως, από αυτή τη συμβολική αρχιτεκτονική ισχύος βρίσκεται ένα σαφές γεωπολιτικό διακύβευμα⸱ η αναδιαμόρφωση της ισορροπίας ισχύος στην Ασία και η σταδιακή αμφισβήτηση της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας στον δυτικό Ειρηνικό. Στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής αντιπαράθεσης βρίσκεται αναπόφευκτα η Ταϊβάν.

Για την Κίνα, το ζήτημα της Ταϊβάν συνδέεται άμεσα με την ιστορική νομιμοποίηση του κινεζικού κράτους, την εθνική ολοκλήρωση και τη γεωπολιτική κυριαρχία στην Ανατολική Ασία. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιθέτως, η διατήρηση του status quo αποτελεί κρίσιμο δείκτη αξιοπιστίας της αμερικανικής ισχύος και της δυνατότητάς τους να αποτρέψουν την ανάδυση μιας περιφερειακής ηγεμονίας ικανής να αναδιαμορφώσει τους κανόνες του διεθνούς συστήματος. Παράλληλα, η σημασία του νησιού υπερβαίνει τη στενή γεωπολιτική του διάσταση, καθώς η Ταϊβάν συνιστά θεμελιώδη υποδομή της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας, της τεχνητής νοημοσύνης και των σύγχρονων στρατιωτικών τεχνολογιών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ιδωθεί και η στρατηγική «Μία Ζώνη, ένας Δρόμος» (Belt and Road Initiative). Το στρατηγικό όραμα που διατύπωσε ο Σι Τζινπίνγκ το 2013 δεν περιοριζόταν σ’ ένα πρόγραμμα οικονομικής διασύνδεσης μεγάλης κλίμακας, αλλά συγκροτούσε μια συνολική γεωπολιτική και γεωοικονομική αντίληψη για την αναδιάταξη της διεθνούς τάξης. Πίσω από τη ρητορική της συνδεσιμότητας αναδυόταν η επιδίωξη μετατροπής της οικονομικής αλληλεξάρτησης σε δομή μακροχρόνιας πολιτικής και στρατηγικής επιρροής. Η Κίνα δεν επιδίωκε απλώς βαθύτερη ενσωμάτωση στην παγκόσμια οικονομία, αλλά τη σταδιακή αναδιάταξη των βασικών αξόνων κυκλοφορίας κεφαλαίων, εμπορίου, ενέργειας και τεχνολογίας γύρω από ένα περισσότερο κινεζοκεντρικό πλέγμα διασυνδέσεων και εξαρτήσεων.

Παράλληλα, η κρίση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τη συστημική πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται στρατηγικά υπερεκτεταμένη, καθώς επιχειρεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα την αντιπαράθεση με το Ιράν, την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τον ανταγωνισμό στον Ινδοειρηνικό. Η Κίνα, αντίθετα, επιχειρεί να εμφανιστεί ως δύναμη σταθερότητας χωρίς να αναλαμβάνει ακόμη το πλήρες κόστος της ηγεμονικής ευθύνης.

Η ίδια η Κίνα μετασχηματίζεται σταδιακά από δύναμη ενσωμάτωσης στην παγκόσμια οικονομία σε δύναμη διαχείρισης και προστασίας μιας δικής της σφαίρας συμφερόντων. Καθώς τα παγκόσμια συμφέροντά της διευρύνονται, το Πεκίνο οικοδομεί δίκτυα πληροφοριών, λιμενικές υποδομές, μηχανισμούς προστασίας επενδύσεων και δυνατότητες προβολής ισχύος που εκτείνονται από τον Ινδοειρηνικό έως την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Η ιστορική ειρωνεία είναι ότι ένα κράτος που οικοδόμησε τη νομιμοποίησή του πάνω στην αρχή της μη επέμβασης αναγκάζεται πλέον να υιοθετεί πρακτικές που προσιδιάζουν σε αναθεωρητικές-επεκτατικές δυνάμεις.

Κατά τούτο, η αμερικανοκινεζική σχέση εισέρχεται σε μια περίοδο όπου η συνεργασία θεωρείται ταυτόχρονα αναγκαία και επικίνδυνη. Η αμοιβαία εξάρτηση καθιστά την πλήρη αποσύνδεση εξαιρετικά δαπανηρή, αλλά η συνέχιση της διασύνδεσης αντιμετωπίζεται ολοένα περισσότερο ως απειλή για την εθνική ασφάλεια. Το αποτέλεσμα δεν είναι η επιστροφή σ’ έναν κλασικό Ψυχρό Πόλεμο, αλλά η διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής διπολικής τάξης, όπου οικονομία, τεχνολογία, ασφάλεια και γεωπολιτική καθίστανται αδιαχώριστες. Η παρούσα μετάβαση αφορά τελικά και την κρίση της δυτικής ικανότητας παραγωγής συνεκτικής στρατηγικής και διεθνούς νομιμοποίησης σε πλανητικό επίπεδο.

