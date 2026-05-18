Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειωθεί με τις δυνάμεις του στο νησί Χάργκ , ο Κόλπος θα γίνει νεκροταφείο για τις αμερικανικές δυνάμεις, δήλωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Το Ιράν, για πρώτη φορά, απειλεί ρητά ότι θα επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικής βόμβας σε περίπτωση επανέναρξης του πολέμου.

Advertisement

Advertisement

Μια επιλογή σε περίπτωση νέας επίθεσης θα μπορούσε να είναι ο εμπλουτισμός ουρανίου στο 90%, ένα επίπεδο κατάλληλο για πυρηνικά όπλα.

Θα το συζητήσουμε αυτό στο Κοινοβούλιο, λέει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, Εμπραχίμ Ρεζάι.

Ενώ το διπλωματικό αδιέξοδο συνεχίζεται, ο 47ος Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με στρατιωτικούς ηγέτες για να συζητήσουν την επανέναρξη των επιθέσεων.

Το Ιράν αμφισβητεί ανοιχτά τον Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να σκοπεύει να αποβιβάσει στρατεύματα στο ιρανικό νησί Χάργκ, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να εξαχθεί ούτε μια κουκκίδα σκόνης από τη χώρα μας, δήλωσε ο Υποδιοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, Σαΐντ Σιασαράνι, όπως ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Είναι αδύνατο τα πετρελαιοφόρα να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ χωρίς την άδεια του Ιράν.

Advertisement

Αν οι ΗΠΑ και ο Τραμπ κάνουν λάθος, θα μετατρέψουμε τον Περσικό Κόλπο στο μεγαλύτερο υδάτινο νεκροταφείο για τις αμερικανικές δυνάμεις διαβεβαίωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Το Ιράν αποκαθιστά την πρόσβαση σε 30 Βάσεις Πυραύλων στο Ορμούζ.

Το Ιράν έχει ανακτήσει την πρόσβαση στις περισσότερες από τις βάσεις βαλλιστικών πυραύλων, τους εκτοξευτές και τις υπόγειες εγκαταστάσεις του.

Advertisement

Αυτό αναφέρθηκε από τους New York Times,με πηγές που γνωρίζουν τις τελευταίες απόρρητες αξιολογήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες αντικρούουν τους ισχυρισμούς του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την καταστροφή που προκλήθηκε στις στρατιωτικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τεχεράνη έχει αποκαταστήσει την επιχειρησιακή πρόσβαση σε 30 από τις 33 βάσεις πυραύλων που λειτουργεί κατά μήκος του Στενού του Ορμούζ, όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κινητούς εκτοξευτές που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων για να μεταφέρει τους πυραύλους σε άλλες τοποθεσίες.

Με εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών, το Ιράν διατηρεί περίπου το 70% των κινητών εκτοξευτών του σε όλη τη χώρα, έχει διατηρήσει περίπου το 70% του προπολεμικού αποθέματος πυραύλων του και έχει ανακτήσει την πρόσβαση σε περίπου 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων, οι οποίες θεωρούνται μερικώς ή πλήρως λειτουργικές.

Advertisement

Οι ΗΠΑ προσφέρουν 15 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες σχετικά με αποστολές πετρελαίου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προσφέρει αμοιβή έως και 15 εκατομμυρίων δολαρίων για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αποστολές πετρελαίου που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και τους υποστηρικτές του.

Μια δήλωση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από το πρόγραμμα «Αμοιβές για Δικαιοσύνη» του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι η αμοιβή προσφέρεται «σε οποιονδήποτε έχει πληροφορίες σχετικά με τις αποστολές πετρελαίου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τα δεξαμενόπλοια ή τις οντότητες που εμπλέκονται σε τέτοιες παράνομες μεταφορές πετρελαίου ή σχετικές δραστηριότητες ή άτομα».

Advertisement

Οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν έρθει σε συμφωνία ώστε να μην επιβάλουν διόδια στο Ορμούζ.

Advertisement

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Κινέζος ομόλογός του, Γουάνγκ Γι, συμφώνησαν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας , να μην επιτρέψουν σε καμία χώρα να επιβάλει διόδια για τη διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στις επιθέσεις κατά των μέσων ενημέρωσης για τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Όταν «ψεύτικες ειδήσεις» ισχυρίζονται ότι ο Ιρανός εχθρός αποκτά το πάνω χέρι, στρατιωτικά, εναντίον μας, πρόκειται για πράξη ουσιαστικής προδοσίας, δεδομένου του απόλυτου ψεύδους, βροντοφώναξε ο μεγιστάνας πρόεδρος σε μια σκληρή ανάρτηση στο Truth, κατηγορώντας τα μέσα ενημέρωσης ότι βοηθούν και υποκινούν τον εχθρό.

Advertisement

Το μόνο που καταφέρνουν είναι να δίνουν μια ψεύτικη ελπίδα στο Ιράν, εκεί που δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Αυτοί είναι δειλοί Αμερικανοί που τάσσονται κατά της χώρας μας, συνέχισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Όσο διαρκεί ο πόλεμος και οι Ιρανοί θα αμφισβητούν τον Ντόναλντ Τραμπ αυτό θα είναι το χειρότερο σενάριο για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.