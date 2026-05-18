Ο πόλεμος των ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει ήδη κοστίσει στις εταιρείες του κόσμου τουλάχιστον 25 δισ. δολάρια, και ο «λογαριασμός» αυξάνεται, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Η εξέταση εταιρικών εγγράφων από την αρχή του πολέμου από εταιρείες σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία οδήγησε σε ιδιαίτερα ανησυχητικά συμπεράσματα όσον αφορά στις επιπτώσεις της σύγκρουσης: Οι επιχειρήσεις είναι αντιμέτωπες με υψηλές τιμές ενέργειας, προβληματικές εφοδιαστικές αλυσίδες και εμπορικές οδούς που έχουν επηρεαστεί από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Τουλάχιστον 279 εταιρείες έχουν πει ότι ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε «αμυντικού/προστατευτικού» τύπου ενέργειες για να μειωθεί η έκταση του οικονομικού πλήγματος, όπως αυξήσεις τιμών και περικοπές παραγωγής, σύμφωνα με την ανάλυση. Άλλες έχουν «παγώσει» τα μερίσματα και τα buybacks, έχουν θέσει προσωπικό σε άδεια, έχουν ζητήσει έκτακτη κυβερνητική στήριξη κ.α.

Η αναταραχή, η οποία ήρθε και προστέθηκε σε μια σειρά από «θύελλες» των τελευταίων ετών (Covid-19, ρωσική εισβολή στην Ουκρανία), χαμηλώνει πολύ τις προσδοκίες για το υπόλοιπο έτος, καθώς δεν φαίνεται να πιστεύουν πολλοί ότι έρχεται τέλος στη σύγκρουση.

«Αυτό το επίπεδο βιομηχανικής ύφεσης είναι παρόμοιο με αυτό που παρατηρήσαμε κατά την παγκόσμια οικονομική κρίση και είναι ακόμη υψηλότερο από ό,τι άλλες περίοδοι ύφεσης» είπε ο Μαρκ Μπίτσερ, διευθύνων σύμβουλος της Whirlpool, σε αναλυτές.

Καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται τα σταθερά/ ανελαστικά κόστη θα είναι όλο και πιο δύσκολο να απορροφηθούν, εκτιμούν αναλυτές, Επίσης, οι συνεχείς αυξήσεις τιμών πιθανότατα θα ενισχύσουν τον πληθωρισμό, πλήττοντας με τη σειρά τους την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. «Οι καταναλωτές προτιμούν αντί να αντικαθιστούν προϊόντα να τα επισκευάζουν» πρόσθεσε ο Μπίτσερ.

Πολλές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Procter & Gamble, η μαλαισιανή κατασκευάστρια προφυλακτικών Karex και η Toyota προειδοποιούν για την αυξανόμενη επιβάρυνση καθώς η κρίση εισέρχεται στον τρίτο της μήνα. Σημειώνεται πως το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει στείλει την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι – περισσότερο από 50% παραπάνω από ό,τι ήταν πριν τον πόλεμο.

Το κλείσιμο των Στενών έχει αυξήσει τα ναυτιλιακά κόστη, ασκήσει πίεση στις προμήθειες πρώτων υλών και κόψει εμπορικές οδούς ζωτικής σημασίας: Τα λιπάσματα, το ήλιο, το αλουμίνιο, το πολυαιθυλένιο και άλλοι τομείς έχουν πληγεί σημαντικά. Το 1/5 των εταιρειών στην ανάλυση υποδεικνύουν οικονομικό πλήγμα από τον πόλεμο. Οι περισσότερες βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, όπου οι τιμές της ενέργειας ήταν ήδη ψηλά, ενώ περίπου το 1/3 ήταν από την Ασία- περιοχές με μεγάλη εξάρτηση από το πετρέλαιο και τα παράγωγά του από τη Μέση Ανατολή.

Περίπου 40 εταιρείες στους χώρους της βιομηχανίας, των χημικών κ.α. έχουν πει ότι θα αυξήσουν τιμές λόγω της έκθεσής τους στις προμήθειες πετροχημικών από τη Μέση Ανατολή. Ο Μαρκ Έρσεγκ, CFO της Newell Brands, είπε ότι κάθε αύξηση 5 δολαρίων στην τιμή του βαρελιού πετρελαίου αυξάνει τα κόστη κατά περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια. Η γερμανική Continental αναμένει πλήγμα τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ από το δεύτερο τρίμηνο λόγω της αύξησης στο πετρέλαιο, που κάνει τις πρώτες ύλες ακριβότερες.

Παρόλα αυτά, τα εταιρικά κέρδη παρέμεναν ανθεκτικά το πρώτο τρίμηνο, με μεγάλους δείκτες όπως ο S&P 500 έχουν καταφέρει να «πιάσουν» νέα ύψη. Εταιρείες του ευρωπαϊκού STOXX 600 αναμένεται να αντιμετωπίσουν πίεση αρχίζοντας από το δεύτερο τρίμηνο, καθώς θα είναι δυσκολότερη η μετακύλιση επιπλέον κόστους. Τομείς με μεγάλο καταναλωτικό προσανατολισμό, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι τηλεπικοινωνίες και τα οικιακά προϊόντα βλέπουν αρνητικές αναθεωρήσεις άνω του 5% για τους επόμενους 12 μήνες, δήλωσε ο Γκέρι Φάουλερ της UBS. Στην Ιαπωνία αναλυτές έχουν υποδιπλασιάσει τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη κερδών δευτέρου τριμήνου στο 11,8% από το τέλος του Μαρτίου. Ωστόσο ο Ράμι Σαράφα της Cordoba Advisory Partners σημείωνε πως το πραγματικό πλήγμα δεν έχει φανεί ακόμα στα αποτελέσματα των περισσότερων εταιρειών.