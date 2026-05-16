Έφοδο σε εταιρεία logistics πραγματοποίησαν τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, ύστερα από εντολή των ευρωπαϊκών αρχών, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης και τη συμμετοχή άλλων δεκατεσσάρων χωρών, για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που εξαπατoύσε ανυποψίαστα θύματα στην Ευρώπη, μέσω της πώλησης πλαστών συμπληρωμάτων και φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Έλληνες αστυνομικοί συνέλεξαν πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία διαβίβασαν σε Eurojust και Europol για την εγκληματική ομάδα, της οποίας ο παράνομος τζίρος υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η εγκληματική ομάδα, ήταν ιεραρχικά δομημένη και λειτούργησε από το έτος 2019. Στο πλαίσιο αυτό είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων εμπορεύονταν πάνω από 400 συμπληρώματα που δεν είχαν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας. Η διάθεση των παράνομων προϊόντων πραγματοποιούνταν μέσω εκατοντάδων ιστοτόπων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας συχνά τα ονόματα και τις εικόνες διάσημων προσώπων και μη πραγματικών ιατρών για να παραπλανήσουν τα θύματα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέραν αυτής.

Κατά τη συντονισμένη ημέρα δράσης διενεργήθηκαν έρευνες σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. 196 ιστότοποι που χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων απενεργοποιήθηκαν στη Ρουμανία, ενώ κατασχέθηκε και μεγάλη ποσότητα των παράνομων συμπληρωμάτων, τα περισσότερα εκ των οποίων στην κεντρική αποθήκη της εγκληματικής ομάδας στη Βουλγαρία. Επιπρόσθετα, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν Αρχές από τις Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Λετονία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Ισπανία, Μολδαβία και τη χώρα μας.