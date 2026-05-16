Επίδειξη ισχύος και ετοιμότητας αποτελεί η άσκηση «Καταιγίς 26» που διεξήχθη από τις 8 ως τις 15 Μαΐου από το Πολεμικό Ναυτικό στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου Πελάγους.

Στην άσκηση συμμετείχαν μονάδες των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Υποβρυχίων (ΔΥ), Αμφιβίων Δυνάμεων (ΔΑΔ), Ναρκοπολέμου (ΔΝΑΡ), Πλοίων Επιτήρησης (ΔΠΕ), ελικόπτερα της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ), προσωπικό και μέσα της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), καθώς και προσωπικό και μέσα του ΓΕΕΘΑ, του Στρατού Ξηράς, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ), του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΝ, η εν λόγω εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και τη περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

Σημειώνεται πως η Τουρκία φαίνεται να «ανεβάζει τόνους» στα ελληνοτουρκικά προετοιμάζοντας νομοσχέδιο που σχετίζεται με το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και τη ρύθμιση θαλάσσιων ζωνών (περιλαμβανομένων υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ) – με την Αθήνα να τονίζει πως μονομερείς νομοθετικές πρωτοβουλίες τέτοιου είδους δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη άσκηση περιελάμβανε και συμμετοχή της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης ελληνικής FDI, κάτι που, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Άγκυρας, που εκφράστηκε με πτήσεις αεροσκαφών στο Αιγαίο, μεταξύ των οποίων ATR-72 (αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας), drones, F-16 και CN-325. Σε όλες τις περιπτώσεις που υπήρξαν παραβάσεις/ παραβιάσεις, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από την Πολεμική Αεροπορία σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

