Βίντεο από το βίαιο επεισόδιο που σημειώθηκε σε ποντιακό γλέντι στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης το βράδυ της Παρασκευής έδωσε στη δημοσιότητα το ΤhessPost.gr.

Τουλάχιστον 20 άτομα ενεπλάκησαν στον καυγά, πετώντας πλαστικές καρέκλες, τραπέζια και άλλα αντικείμενα και ανταλλάσσοντας κλωτσιές και γροθιές. Σύμφωνα με το Thesspost, στο γλέντι βρίσκονταν επίσης μαθητές, μαθήτριες και οικογένειες με παιδιά που έφυγαν εσπευσμένα όταν άρχισε η ένταση. Ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του και η ΕΛΑΣ έκανε δύο προσαγωγές. Οι προσαχθέντες αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι.

