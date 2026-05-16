Οπτικό υλικό σχετικά με το θωρακισμένο καταδρομικό (όπως ήταν κανονικά η κατηγορία του, αν και στην εθνική μνήμη έχει μείνει χαραγμένο ως «θωρηκτό») «Γεώργιος Αβέρωφ» αναρτήθηκε στα social media από την Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, με αφορμή τα 115 χρόνια από την επίσημη παραλαβή του πλοίου.

Το «Γεώργιος Αβέρωφ» παρελήφθη επίσημα στις 16 Μαΐου 1911, λίγο πριν την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων, από τον πλοίαρχ Ιωάννη Δαμιανό. Κατέπλευσε στο Φάληρο την 1η Σεπτεμβρίου 1911, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για την τελετή υποδοχής.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, στις δύο πρώτες φωτογραφίες εικονίζεται το «Αβέρωφ» σε εν πλω δραστηριότητα, ενώ, στην τελευταία φωτογραφία εικονίζεται μια καρτ-ποστάλ της εποχής με το θρυλικό πολεμικό και τον μέγα ευεργέτη της Ελλάδος Γεώργιο Αβέρωφ.