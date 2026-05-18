Άρχισαν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια, εν όψει της «πρεμιέρας» των Πανελλαδικών.

Οι προαγωγικές για την Α’ και τη Β’ Λυκείου θα γίνονται από σήμερα Δευτέρα ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, με καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων τη 19η Ιουνίου. Οι απολυτήριες της Γ’ Λυκείου θα διαρκέσουν από σήμερα Δευτέρα ως την επόμενη Δευτέρα, 25 Μαΐου, με καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων την 27η Μαΐου, και θα ακολουθήσουν οι Πανελλαδικές, που αρχίζουν στις 29 Μαΐου.

Advertisement

Advertisement

Οι μαθητές των ΓΕΛ αρχίζουν με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ αρχίζουν μια ημέρα αργότερα, στις 30 Μαΐου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Στο μεταξύ, στις 27 Μαΐου ολοκληρώνονται τα μαθήματα στα γυμνάσια και οι προαγωγικές/ απολυτήριες θα γίνουν από τις 2 ως τις 15 Ιουνίου.