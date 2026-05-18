Βιασμό τους από έναν 19χρονο στο σπίτι του στη Σκιάθο κατήγγειλαν δύο 16χρονες.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, είχαν γνωριστεί μέσω social media και το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι τρεις τους είχαν βγει νωρίτερα σε μπαρ του νησιού. Οι δύο 16χρονες υποστηρίζουν ότι στο σπίτι του του ζητούσαν να σταματήσει και αυτός δεν συμμορφωνόταν.

Την Κυριακή το μεσημέρι οι δύο κοπέλες προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα Σκιάθου μαζί με τους γονείς τους και κατέθεσαν μήνυση. Ο 19χρονος, ο οποίος κατάγεται από το νησί αλλά βρισκόταν εκεί σε στρατιωτική άδεια (όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του magnesianews, υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία), συνελήφθη αμέσως μετά την καταγγελία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και κατάχρηση ανικάνων προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, και παραπέμπεται στο Στρατοδικείο Λάρισας.