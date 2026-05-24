Αν έχουμε κατοικίδιο, τότε ξέρουμε καλά ότι οι τρίχες καταλήγουν παντού στον καναπέ, στο αυτοκίνητο και φυσικά στα ρούχα μας. Ειδικά την περίοδο που οι σκύλοι και οι γάτες μαδάνε περισσότερο, μοιάζει σχεδόν αδύνατο να φύγουμε από το σπίτι χωρίς… μια μικρή στρώση γούνας πάνω μας. Ευτυχώς, υπάρχουν μικρές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να περιορίσουν σημαντικά το πρόβλημα και να κρατήσουν τα ρούχα μας πιο καθαρά.

Σύμφωνα με το American Kennel Club , η αυξημένη τριχόπτωση στα κατοικίδια είναι φυσιολογική κυρίως τις εποχές που αλλάζει ο καιρός, καθώς οι σκύλοι ανανεώνουν το τρίχωμά τους ανάλογα με τη θερμοκρασία και το φως της ημέρας. Οι ειδικοί εξηγούν ότι το συχνό βούρτσισμα βοηθά σημαντικά ώστε οι νεκρές τρίχες να απομακρύνονται πριν καταλήξουν σε καναπέδες και ρούχα.

Όπως αναφέρει επίσης το PetMD , η σωστή διατροφή μπορεί να επηρεάσει άμεσα την κατάσταση του τριχώματος. Τροφές πλούσιες σε ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρά βοηθούν το δέρμα να παραμένει υγιές και περιορίζουν την υπερβολική τριχόπτωση.

Τι μπορούμε όμως εμείς να κάνουμε για να κρατήσουμε μακρία τις τρίχες από τα ρούχα και το σπίτι μας;

Δεν αμελούμε το grooming και την περιποίηση των κατοικιδίων

Το τακτικό μπάνιο και το βούρτσισμα βοηθούν σημαντικά στη μείωση της τρίχας μέσα στο σπίτι, ακόμη και στα κοντότριχα κατοικίδια.

Όπως αναφέρει το realsimple.com η σωστή περιποίηση: περιορίζει το μάδημα, βοηθά την υγεία του δέρματος, και κρατά το τρίχωμα πιο καθαρό και περιποιημένο.

Όσο πιο συχνά φροντίζουμε το τρίχωμα του κατοικιδίου μας, τόσο λιγότερες τρίχες θα βρίσκουμε στα ρούχα και στο σπίτι.

Το καθημερινό βούρτσισμα κάνει μεγάλη διαφορά

Όπως ακόμα αναφέρει το rover.com ακόμη και λίγα λεπτά βουρτσίσματος κάθε μέρα αρκούν για να μειωθεί αισθητά η ποσότητα τρίχας μέσα στο σπίτι.

Οι groomers εξηγούν ότι έτσι απομακρύνονται οι νεκρές τρίχες πριν πέσουν σε πατώματα, ρούχα και έπιπλα.

Ο στατικός ηλεκτρισμός κάνει τις τρίχες να κολλάνε περισσότερο

Σύμφωνα με το goodhousekeeping.com ,ο στατικός ηλεκτρισμός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι τρίχες κολλάνε τόσο έντονα στα υφάσματα. Για αυτό οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση φύλλων στεγνωτηρίου αλλά και πιο λείων υφασμάτων που δεν «τραβούν» εύκολα τις τρίχες.

Τα συνθετικά και χνουδωτά υφάσματα συγκρατούν πολύ πιο εύκολα τη γούνα των κατοικιδίων.

Επιφάνειες σπιτιού και πλύσιμο υφασμάτων: οι «κρυφές» πηγές τριχών

Οι επιφάνειες του σπιτιού, όπως καναπέδες, κουρτίνες και χαλιά, λειτουργούν συχνά σαν «αποθήκες» τριχών. Ακόμη κι όταν δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, οι τρίχες παραμένουν εκεί και μεταφέρονται εύκολα πάνω στα ρούχα μας κάθε φορά που καθόμαστε ή ακουμπάμε σε αυτές.

Οι ειδικοί προτείνουν για πιο αποτελεσματικό καθάρισμα τη χρήση λαστιχένιων βουρτσών, πανιών μικροϊνών ή ειδικών εξαρτημάτων ηλεκτρικής σκούπας, που απομακρύνουν καλύτερα τις τρίχες από τα υφάσματα και τις επιφάνειες.

Σύμφωνα επίσης με το The Spruce Pets τα καλύμματα καναπέδων, οι κουβέρτες και τα κρεβατάκια των κατοικιδίων είναι από τα σημεία που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ποσότητα τριχών μέσα στο σπίτι.

Για αυτό, το συχνό πλύσιμο αυτών των υφασμάτων βοηθά ουσιαστικά στη μείωση της τρίχας που κυκλοφορεί στο σπίτι και τελικά καταλήγει πάνω στα ρούχα μας.

Τα σκούρα ρούχα δείχνουν πιο εύκολα τη γούνα

Σύμφωνα επιπλέον με το petsradar.com, οι τρίχες φαίνονται περισσότερο πάνω σε μάλλινα, σκούρα ή πλεκτά ρούχα. Για αυτό οι ειδικοί συμβουλεύουν να έχουμε πάντα κοντά στην είσοδο ένα ρολό καθαρισμού ή μία ειδική βούρτσα για γρήγορο καθάρισμα πριν φύγουμε από το σπίτι.

Μερικά δευτερόλεπτα καθαρισμού πριν βγούμε αρκούν για να δείχνουν τα ρούχα πολύ πιο περιποιημένα.

Ντυνόμαστε τελευταία στιγμή και έχουμε πάντα μαζί μας εργαλεία καθαρισμού

Το realsimple.com , τέλος, αναφέρει ένα πρακτικό τιπ ακόμα για να μειώσουμε τις τρίχες πάνω στα ρούχα μας. Αυτό είναι να αποφεύγουμε να φοράμε τα ρούχα εξόδου πολύ νωρίς μέσα στο σπίτι.

Οι ειδικοί προτείνουν να ντυνόμαστε κυριολεκτικά λίγο πριν φύγουμε, ώστε να περιορίζουμε τις πιθανότητες να κολλήσουν τρίχες από τον καναπέ, το κρεβάτι ή τις καθημερινές επαφές με τα κατοικίδιά μας.

Παράλληλα, ιδιαίτερα χρήσιμο είναι να έχουμε πάντα διαθέσιμα εργαλεία καθαρισμού, όπως μια βούρτσα σιλικόνης ή ένα ρολό απομάκρυνσης τριχών, σε σημεία-κλειδιά όπως η είσοδος του σπιτιού, το αυτοκίνητο ή ακόμη και το γραφείο.

Ένα γρήγορο πέρασμα λίγων δευτερολέπτων πριν βγούμε από το σπίτι μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά, αφήνοντας τα ρούχα μας πολύ πιο καθαρά και περιποιημένα.

Με πληροφόριες από realsimple.com ,American Kennel Club, PetMD,rover.com, The Spruce Pets, etsradar.com

