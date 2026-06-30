Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το απλό τρεχούμενο νερό αρκεί για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των φρούτων και των λαχανικών από μικρόβια και υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

Δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα εμπορικά σπρέι καθαρισμού υπερέχουν έναντι του σωστού πλυσίματος με κρύο νερό.

Η χρήση ξιδιού ή μαγειρικής σόδας δεν έχει αποδειχθεί σημαντικά πιο αποτελεσματική για την καθημερινή χρήση, ενώ ενδέχεται να αφήσει υπολείμματα ή γεύση στα τρόφιμα.

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν το σχολαστικό ξέβγαλμα των προϊόντων κάτω από τρεχούμενο νερό, αποφεύγοντας τη χρήση σαπουνιού, χλωρίνης ή άλλων απορρυπαντικών κατά τη διαδικασία.

Η σωστή προετοιμασία των τροφίμων περιλαμβάνει επίσης το πλύσιμο των χεριών πριν από την επαφή με αυτά και το στέγνωμα με καθαρή πετσέτα.

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Τα ειδικά καθαριστικά, το ξίδι και η μαγειρική σόδα έχουν γίνει viral τα τελευταία χρόνια. Είναι όμως πραγματικά πιο αποτελεσματικά από το απλό νερό;



Όλο και περισσότεροι αναζητούμε τρόπους να καθαρίζουμε καλύτερα τα φρούτα και τα λαχανικά πριν τα καταναλώσουμε. Στο εμπόριο κυκλοφορούν ειδικά σπρέι καθαρισμού, ενώ στα social media κυριαρχούν συμβουλές που προτείνουν ξίδι, μαγειρική σόδα ή ακόμη και αλάτι για την απομάκρυνση φυτοφαρμάκων και μικροβίων.

Τι λένε όμως οι ειδικοί; Σύμφωνα με όσα συγκέντρωσε το Healthline, αλλά και τις επίσημες οδηγίες των αμερικανικών υγειονομικών αρχών, στις περισσότερες περιπτώσεις το απλό τρεχούμενο νερό αρκεί.

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Χρειάζονται τα ειδικά σπρέι καθαρισμού;

Παρότι πολλά προϊόντα υπόσχονται καλύτερη απομάκρυνση χώματος, βακτηρίων και υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν πως είναι πιο αποτελεσματικά από το σωστό πλύσιμο με νερό.

Επιπλέον, ο FDA δεν συστήνει τη χρήση εμπορικών καθαριστικών για φρούτα και λαχανικά, καθώς η αποτελεσματικότητα και τα υπολείμματά τους δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως.

Ξίδι και μαγειρική σόδα: βοηθούν ή όχι;

Το ξίδι και η μαγειρική σόδα θεωρούνται από πολλούς πιο «φυσικές» λύσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με το το Consumer Reports, για την καθημερινή χρήση δεν έχουν αποδειχθεί σημαντικά πιο αποτελεσματικά από το απλό νερό, ενώ μπορεί να αφήσουν γε ύση ή υπολείμματα στην επιφάνεια των τροφίμων.

Μάλιστα, πρόσφατη επιστημονική ανασκόπηση έδειξε ότι διαλύματα με μαγειρική σόδα ή ξίδι μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να μειώσουν περισσότερο τα υπολείμματα συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων σε σχέση με το απλό ξέβγαλμα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα εξαρτώνται από το είδος του φυτοφαρμάκου, το φρούτο ή λαχανικό και τις συνθήκες εφαρμογής, γι’ αυτό και οι επίσημες οδηγίες εξακολουθούν να προτείνουν το καλό πλύσιμο κάτω από τρεχούμενο νερό ως βασική πρακτική.

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Οι οδηγίες του CDC είναι απλές:

Πλένουμε πάντα τα χέρια μας πριν αγγίξουμε τα τρόφιμα.



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Ξεπλένουμε τα φρούτα και τα λαχανικά κάτω από άφθονο τρεχούμενο κρύο νερό.



Στα πιο σκληρά λαχανικά, όπως πατάτες, καρότα ή αγγούρια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια καθαρή βούρτσα τροφίμων.



Δεν χρησιμοποιούμε σαπούνι, χλωρίνη ή απορρυπαντικά.

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Στεγνώνουμε τα προϊόντα με καθαρή πετσέτα ή χαρτί κουζίνας πριν τα αποθηκεύσουμε ή τα καταναλώσουμε.

Κάθε τρόφιμο θέλει διαφορετική μεταχείριση

Όπως επισημαίνει το realsimple.com δεν καθαρίζονται όλα με τον ίδιο τρόπο.

Τα μούρα καλό είναι να πλένονται λίγο πριν καταναλωθούν, καθώς η υγρασία επιταχύνει την ανάπτυξη μούχλας.

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Τα φυλλώδη λαχανικά πρέπει να ξεπλένονται σχολαστικά, εκτός αν η συσκευασία αναφέρει ότι είναι ήδη πλυμένα και έτοιμα προς κατανάλωση.

Τα μήλα, τα αχλάδια, τα ροδάκινα και τα δαμάσκηνα ωφελούνται από ελαφρύ τρίψιμο με τα χέρια κατά το ξέβγαλμα.

Ακόμη και πορτοκάλια ή μπανάνες, των οποίων τη φλούδα δεν τρώμε, καλό είναι να ξεπλένονται πριν τα ξεφλουδίσουμε, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος μεταφοράς μικροβίων από τη φλούδα στο εσωτερικό του φρούτου μέσω των χεριών ή του μαχαιριού.

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Με πληροφορίες από Healthline, Consumer Reports, CDC, realsimple.com

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