΄Εχουμε μόλις γυρίσει από λαϊκή η σούπερ μάρκετ, έχουμε ήδη κουραστεί από τις αναμονές στα ταμεία και την ορδή του κόσμου που τρέχει να κάνει τα ψώνια του ΣΚ.

Γυρνάμε σπίτι και θέλουμε να τακτοποιήσουμε τα ψώνια μας κατευθείαν ώστε να μην το έχουμε στον νού μας για αργότερα, αλλά θυμόμαστε ότι έχουμε να πλύνουμε όλα τα λαχανικά και φρούτα που αγοράσαμε και ξαφνικα άρχιζουμε να πιστεύουμε ότι θα «φάμε» όλη τη μέρα μας στην κουζίνα να πλένουμε μαρούλια και λάχανα.

Ίσως αυτή η κουραστική ιστορία να μην χρειάζεται να επαναληφθεί.

Οι ειδικοί μας συμβουλεύουν ότι πρέπει πάντα να πλένουμε τα φρούτα και τα λαχανικά πριν τα καταναλώσουμε, αλλά όχι απαραίτητα πριν τα αποθηκεύσουμε, εκτός αν πρόκειται για κατάψυξη. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε την τροφή φρέσκια και ασφαλή.

Όπως αναφέρεται και σε άρθρο του Real Simple, η ασφάλεια των τροφίμων είναι πρωταρχικής σημασίας. Τα φρούτα και τα λαχανικά μπορεί να φέρουν βρωμιά, βακτήρια ή υπολείμματα χημικών, γι’ αυτό συνιστάται πάντα να τα πλένουμε πριν τα καταναλώσουμε ή μαγειρέψουμε.

Δεν χρειάζονται σαπούνι ή ειδικά καθαριστικά ένα απλό ξέπλυμα με τρεχούμενο νερό και τρίψιμο με τα χέρια είναι αρκετό.

Πλύσιμο πριν ή μετά την αποθήκευση;

Σύμφωνα με τον δρ. Νταριν Ντετγουίλερ, βοηθό καθηγητή πολιτικής τροφίμων στο Northeastern University, δεν είναι καλή ιδέα να πλένουμε τα φρούτα και τα λαχανικά πριν τα αποθηκεύσουμε.

Η υγρασία που δημιουργείται μπορεί να προάγει την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων και να επιταχύνει την αλλοίωση, ακόμα και στο ψυγείο.

Εξαίρεση αποτελεί η κατάψυξη: αν σκοπεύουμε να καταψύξουμε φρούτα ή λαχανικά, τότε πλένουμε πρώτα και τα στεγνώνουμε πολύ καλά, για να αποφύγουμε τη δημιουργία πάγου ή την αλλοίωση της υφής.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του Michigan State University Extension, όπως αναφέρεται και σε άρθρο του Πανεπιστημίου το πλύσιμο φρούτων και λαχανικών πρέπει να γίνεται λίγο πριν τα καταναλώσουμε ή τα μαγειρέψουμε όχι πριν τα αποθηκεύσουμε.

Η λογική πίσω από αυτό είναι απλή: η υγρασία που παραμένει πάνω στα τρόφιμα όταν τα βάλουμε στο ψυγείο ή στην αποθήκη δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη βακτηρίων ή μούχλας, με αποτέλεσμα να χαλάνε πιο γρήγορα.

Οδηγίες για σωστό πλύσιμο

Πλένουμε πάντα τα χέρια μας πριν χειριστούμε τρόφιμα.

Ξεπλένουμε τα φρούτα και τα λαχανικά με τρεχούμενο κρύο νερό, τρίβοντάς τα με τα χέρια.

Σκληρά προϊόντα, όπως πατάτες ή πεπόνια, μπορεί να χρειάζονται βούρτσα για να αφαιρεθεί η βρωμιά.

Τα φυλλώδη λαχανικά τα βάζουμε σε μπολ με νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνουμε καλά με χαρτί κουζίνας.

Τα μυρωδικά και τα μανιτάρια χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή: τα μανιτάρια απορροφούν εύκολα νερό, οπότε χρησιμοποιούμε βούρτσα ή υγρό χαρτί για να καθαριστούν.

Εναλλακτικοί τρόποι πλυσίματος

Σε άρθρο του ScienceAlert αναφέρεται ότι τόσο το ξύδι όσο και η μαγειρική σόδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθαρίσουμε φρούτα και λαχανικά, προσφέροντας μια πιο ενισχυμένη λύση σε σχέση με το απλό ξέπλυμα με νερό.

Ξύδι : Συνιστάται να αναμείξουμε περίπου 1/2 φλιτζάνι λευκό ή μηλόξυδο με ισοδύναμη ποσότητα νερού και να αφήσουμε τα προϊόντα να μουλιάσουν για 2–3 λεπτά , ανακατεύοντας ελαφρά. Στη συνέχεια, ξεπλένουμε πολύ καλά με καθαρό νερό για τουλάχιστον 1 λεπτό. Αυτή η μέθοδος βοηθά στη μείωση των βακτηρίων και των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων χωρίς να χρειάζονται χημικά καθαριστικά.



: Συνιστάται να αναμείξουμε περίπου με ισοδύναμη ποσότητα νερού και να αφήσουμε τα προϊόντα να μουλιάσουν για , ανακατεύοντας ελαφρά. Στη συνέχεια, ξεπλένουμε πολύ καλά με καθαρό νερό για τουλάχιστον 1 λεπτό. Αυτή η μέθοδος βοηθά στη μείωση των βακτηρίων και των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων χωρίς να χρειάζονται χημικά καθαριστικά. Μαγειρική σόδα: Μελέτες δείχνουν ότι διάλυση 0,84 g σόδας σε 100 ml νερού μπορεί να μειώσει την παρουσία μικροβίων και υπολειμμάτων πάνω στα φρούτα και λαχανικά.

Το άρθρο επισημαίνει ότι τέτοιες μέθοδοι δεν χρειάζεται να εφαρμόζονται κάθε φορά για τα περισσότερα προϊόντα, το απλό ξέπλυμα με τρεχούμενο νερό είναι αρκετό.

Ωστόσο, αν τα φρούτα ή τα λαχανικά είναι ιδιαίτερα βρώμικα, έχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων ή πρόκειται να καταναλωθούν ωμά, μια βουτιά σε διάλυμα ξυδιού ή σόδας μπορεί να προσφέρει πρόσθετη καθαριότητα και ασφάλεια.

Με πληροφορίες από realsimple.com, canr.msu.edu και sciencealert.com