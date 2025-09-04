Ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο μπορεί να είναι τόσο θρεπτικό όσο και γευστικό, ειδικά όταν δίνεται έμφαση σε φρέσκα, εποχιακά προϊόντα. Ένας από τους καλύτερους τρόπους να εντάξουμε φρούτα και λαχανικά στα γεύματά μας είναι να τα προσθέσουμε σε μια σαλάτα. Όμως, αν διστάζουμε να χρησιμοποιήσουμε το μαρούλι τύπου ρομάνα ως βάση, είναι κατανοητό το γιατί.

Με τα χρόνια, το μαρούλι ρομάνα έχει συνδεθεί με μολύνσεις από παθογόνους μικροοργανισμούς που προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις, συμπεριλαμβανομένων εξάρσεων του E. coli. Στο ντοκιμαντέρ του Netflix Poisoned: The Dirty Truth About Your Food, πολλοί ειδικοί, υπέρμαχοι της ασφάλειας τροφίμων και αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αποφεύγουν το συγκεκριμένο τύπο μαρουλιού λόγω του κινδύνου μόλυνσης.

Είναι λοιπόν ασφαλές να τρώμε μαρούλι ρομάνα; Παρακάτω θα δούμε τι συμβουλεύει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων – ΗΠΑ (CDC) και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν αγοράσουμε το συγκεκριμένο φυλλώδες λαχανικό.

Πρέπει να τρώμε μαρούλι τύπου ρομάνα;

Σύμφωνα με το CDC, πολλές τροφιμογενείς ασθένειες στις Η.Π.Α. συνδέονται με μικρόβια που βρίσκονται σε ωμά φρούτα και λαχανικά. Αυτό περιλαμβάνει βακτήρια όπως το E. coli, ο νοροϊός, η σαλμονέλα, η λιστέρια και άλλα. Οι ευπαθείς ομάδες, όπως άτομα άνω των 65 ετών, ανοσοκατεσταλμένοι, παιδιά κάτω των 5 ετών και έγκυες γυναίκες, ενδέχεται να εμφανίσουν σοβαρά συμπτώματα από τροφιμογενείς λοιμώξεις.

Παρόλο που οι ειδήσεις συχνά παρουσιάζουν το μαρούλι τύπου ρομάνα ως επικίνδυνο, η πραγματικότητα είναι λιγότερο ανησυχητική.

Σύμφωνα με το CDC, εκατομμύρια μερίδες φυλλωδών λαχανικών καταναλώνονται με ασφάλεια καθημερινά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν σκοπεύουμε να καταναλώσουμε ωμό μαρούλι τύπου ρομάνα — ή οποιοδήποτε φρούτο ή λαχανικό — πρέπει να μάθουμε να πλένουμε σωστά τα ωμά προϊόντα πριν από την κατανάλωση ή το μαγείρεμα, για να απομακρυνθούν βρωμιές, μικρόβια και βακτήρια από την επιφάνεια.

Τα άκρως απαραίτητα βήματα για το πλύσιμο του μαρουλιού

Το πρώτο βήμα για το σωστό πλύσιμο του μαρουλιού είναι να πλύνουμε τα χέρια μας και τις επιφάνειες με τις οποίες πιθανόν να έρθει σε επαφή το λαχανικό. Ας αφαιρέσουμε τυχόν μαυρισμένα ή σκισμένα φύλλα και στη συνέχεια ας πλύνουμε καλά το μαρούλι κάτω από τρεχούμενο νερό. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε ειδικά καθαριστικά προϊόντα για φρούτα και λαχανικά.

Σημαντικό:

Μετά το πλύσιμο, ας στεγνώσουμε το μαρούλι με καθαρή πετσέτα κουζίνας ή χαρτί κουζίνας και είναι έτοιμο για κατανάλωση. Αυτό αρκεί για να βοηθήσει στην πρόληψη εξάπλωσης επικίνδυνων μικροβίων στην κουζίνα, στο φαγητό ή στο σώμα μας.

Υπάρχουν, ωστόσο, μερικές εξαιρέσεις. Το CDC αναφέρει ότι αν τα συσκευασμένα προϊόντα μαρουλιού ρομάνα φέρουν ετικέτες όπως «έτοιμο προς κατανάλωση», «τριπλά πλυμένο» ή «δεν χρειάζεται πλύσιμο», τότε δεν χρειάζεται να τα πλύνουμε ξανά, καθώς έχουν ήδη υποβληθεί σε εμπορικό πλύσιμο που μειώνει τον κίνδυνο μικροβιακής μόλυνσης.

ΠΗΓΗ: eatingwell.com

