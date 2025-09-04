Καθώς μεγαλώνουμε, η διατήρηση της φυσικής μας κατάστασης δεν αφορά μόνο τη σωματική μας μορφή, αλλά βοηθά παράλληλα στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και της δύναμης μας. Μετά τα 30, το σώμα μας αρχίζει σταδιακά να χάνει μυϊκή μάζα, μια κατάσταση η οποία ονομάζεται σαρκοπενία.

Αυτή επιταχύνεται μετά τα 60 και μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της δύναμης και της κινητικότητας, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο πτώσεων και τραυματισμών. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να διατηρήσουμε τη μυϊκή μας μάζα είναι να παραμείνουμε δραστήριοι και σε καλή φυσική κατάσταση.

Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα του Harvard Medical School, ο καλύτερος τρόπος να διατηρούμε τη φυσική μας κατάσταση μετά τα 60 δεν είναι το περπάτημα ή η κολύμβηση. Οι ειδικοί του Χάρβαρντ προτείνουν την άσκηση μέσω πολεμικών τεχνών, και συγκεκριμένα το τάι τσι.

Ποια είναι τα οφέλη αυτού του είδους άκσησης

Όταν σκεφτόμαστε τις πολεμικές τέχνες, ίσως φανταζόμαστε κινήσεις καράτε, αλλά στην πραγματικότητα, κάνουμε λάθος. Οι πρακτικές που αναφέρονται στην έρευνα του Χάρβαρντ –τάι τσι, αϊκίντο και wing chun-, επικεντρώνονται σε αργές, συνειδητές κινήσεις, με στόχο τη βελτίωση της ισορροπίας και της δύναμης. Δουλεύουμε έντονα τους μύες των ποδιών και του κορμού μας, ενώ ταυτόχρονα πρόκειται για άσκηση ολόκληρου του σώματος.

Ο δρ Πίτερ Μ. Ουέιν από το Harvard Medical School μελέτησε τις επιδράσεις του τάι τσι στη γήρανση και διαπίστωσε ότι βοηθά το σώμα μας να παραμένει ευέλικτο και συντονισμένο. Αν και δεν είναι τόσο έντονο όσο η άρση βαρών, μπορεί να ενισχύσει τη λειτουργική δύναμη, μειώνοντας τον κίνδυνο πτώσεων. Ως άσκηση με φόρτιση βάρους, το τάι τσι μπορεί να διεγείρει τα κύτταρα που σχηματίζουν οστά, βελτιώνοντας την πυκνότητα τους και βοηθώντας στην πρόληψη ή διαχείριση της οστεοπόρωσης.

Εκτός από τη βελτίωση της συνολικής φυσικής μας κατάστασης, της ευλυγισίας και της κινητικότητας, έχει αποδειχθεί ότι το τάι τσι ενισχύει τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Η πρακτική αυτή μας βοηθά να μειώσουμε το στρες, να βελτιώσουμε τις γνωστικές μας λειτουργίες και τη συγκέντρωσή μας, ενώ συμβάλλει και στην διάθεσή μας. Τελικά, έχει αποδειχθεί ότι χαλαρώνει σώμα και νου, βελτιώνοντας την ποιότητα του ύπνου μας.

Με πληροφορίες από yahoolife