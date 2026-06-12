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Οι επιστήμονες που ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα συχνά έχουν κακή φήμη μεταξύ των πιο συντηρητικών συναδέλφων τους. Η επιστήμη απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία και συναίνεση, και η αντίθεση προς την επικρατούσα άποψη σπάνια αποτελεί βήμα προς τα εμπρός, αναφέρει σε άρθρο του το Newscientist.

Το άρθρο χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνει τοον κανόνα. Η δίατα κέτο – ένα αυστηρό πρόγραμμα διατροφής, γνωστό κυρίως ως μέθοδος για γρήγορη απώλεια βάρους – θα μπορούσε να αποτελέσει θεραπεία για την νευρική ανορεξία. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια ψυχιατρική πάθηση που χαρακτηρίζεται από την παρορμήση να περιορίζει κανείς την τροφή, η πρόταση ακούγεται στην καλύτερη περίπτωση παράλογη, στη χειρότερη οδυνηρά ανεύθυνη.

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Κι όμως, αυτή η, αντίθετη προς την κοινή λογική, ιδέα έχει επαληθευτεί. Όπως έχει ααφερθεί σε άλλο άρθρο , η τήρηση της δίαιτας κέτο φαίνεται όντως να βοηθά τα άτομα που πάσχουν από την πάθηση, αν και αυτό προέκυψε μόνο από μια μικρή μελέτη.

Πως μπορεί να συμβεί η βελτίωση της πάθησης της νευρικής ανορεξίας από τη δίαιτα κέτο

Πιστεύεται ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κετο διορθώνει την ανεξέλεγκτη απελευθέρωση ενέργειας στα εγκεφαλικά κύτταρα, μειώνοντας έτσι το άγχος και, μαζί με αυτό, την παρορμήση για περιορισμό της τροφής. Αν μη τι άλλο, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η κέτο θα πρέπει να μελετηθεί ως πιθανή θεραπεία για την ανορεξία. Επί του παρόντος, το ένα τρίτο των ατόμων με αυτή την πάθηση δεν αναρρώνει με την τυπική θεραπεία, ενώ η ανορεξία έχει το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από οποιαδήποτε άλλη ψυχιατρική πάθηση.

Δυστυχώς, η υποστήριξη της κετο ως θεραπείας για σοβαρές ψυχικές διαταραχές σας φέρνει στο ίδιο μήκος κύματος με ανθρώπους όπως ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τζ., ο αμφιλεγόμενος υπουργός Υγείας των ΗΠΑ. Όσον αφορά τις συμβουλές για την υγεία, δεν θα μπορούσαμε να βρούμε πιο αντισυμβατικό άτομο από έναν άνδρα που ισχυρίζεται, χωρίς αποδείξεις, ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό.

Ωστόσο, είναι λάθος να πιστεύουμε ότι μια ιδέα είναι κακή απλώς και μόνο επειδή την υποστηρίζουν άτομα που συνήθως έχουν κακές ιδέες. Πολλές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι η δίαιτα κέτο φαίνεται να προσφέρει ελπίδες για την ανακούφιση των συμπτωμάτων παθήσεων που κυμαίνονται από τη σοβαρή κατάθλιψη έως τη σχιζοφρένεια. Δεδομένου ότι η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, η διατροφή αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανορεξία μόνο υπό ιατρική παρακολούθηση, καθώς απαιτούνται πολύ μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές. Ωστόσο, η αναζήτηση λύσεων για εξουθενωτικές παθήσεις μέσω της προσεκτικής επιστήμης είναι ζωτικής σημασίας, ακόμη και αν αυτό ενέχει τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί αρχικά ως παράλογο, ανεύθυνο ή αντισυμβατικό.

Ενα αλλιώτικο σχήμα διατροφής

Σύμφωνα με άρθρο της HuffPost US, πρόκειται για ένα σχήμα διατροφής το οποίο βασίζεται στην κατανάλωση υψηλού ποσοστού λιπιδίων και χαμηλού ποσοστού υδατανθράκων, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο ιερό δισκοπότηρο της κετογονική διατροφή: την κέτωση, μια κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός δεν έχει αρκετή γλυκόζη και στρέφεται στη χρήση κετόνων, δηλαδή αρχίζει να καίει το λίπος που υπάρχει.

Εδώ είναι με λίγα λόγια η βασική διαδικασία όταν βρισκόμαστε σε κέτωση: Τα κύτταρα του σώματος παίρνουν συνήθως ενέργεια από τους υδατάνθρακες. Αλλά όταν ακολουθούμε κετογονική διατροφή «αυτό που κάνουμε στην πραγματικότητα είναι να κάνουμε το σώμα μας να λιμοκτονήσει από υδατάνθρακες, έτσι πρέπει να στραφεί στην επόμενη πηγή ενέργειας, το λίπος», εξηγεί η Rabia De Latour, γαστρεντερολόγος και καθηγήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Langone Health της Νέας Υόρκης. Τότε το σώμα καίει αυτό το λίπος.

Με πληροφορίες από: Newscientist, nature.com , HuffPost US