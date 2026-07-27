Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αποφυγή της παρατεταμένης ακινησίας μέσω συχνών διαλειμμάτων και κίνησης κατά τη διάρκεια της εργασίας μειώνει σημαντικά την καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης.

Η ενσωμάτωση απλών κινήσεων στην καθημερινότητα και η σωστή εργονομία των οθονών βοηθούν στη διατήρηση της σωματικής κινητικότητας και της υγείας της πλάτης.

Η χρήση μαξιλαριών για τη σωστή ευθυγράμμιση του σώματος κατά τον ύπνο συμβάλλει επίσης στη μείωση των ενοχλήσεων στη μέση.

Το συστηματικό περπάτημα αποτελεί μια αποτελεσματική μορφή άσκησης που περιορίζει την πιθανότητα επανεμφάνισης επεισοδίων οσφυαλγίας στους ασθενείς.

Η επαρκής ξεκούραση και η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνιου στρες ενισχύουν τη συνολική αντιμετώπιση του πόνου στη σπονδυλική στήλη.

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Η δυσκαμψία στη μέση, ο πόνος στην πλάτη ή ο αυχένας που «διαμαρτύρεται» μετά από ώρες μπροστά στον υπολογιστή είναι κάτι που πολλοί από εμάς έχουμε βιώσει. Συχνά πιστεύουμε ότι για να προστατεύσουμε την πλάτη μας χρειάζονται δραστικές αλλαγές ή πολύωρη άσκηση. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι μικρές κινήσεις που επαναλαμβάνουμε καθημερινά είναι αυτές που μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά.

1. Αλλάζουμε συχνά θέση

Η «τέλεια στάση σώματος» δεν υπάρχει. Αυτό που φαίνεται να προστατεύει περισσότερο την πλάτη μας είναι να μην μένουμε ακίνητοι για πολλή ώρα. Όπως αναφέρει το mayoclinic.org οι ειδικοί προτείνουν να σηκωνόμαστε κάθε 30-45 λεπτά, να περπατάμε λίγο ή να κάνουμε μερικές διατάσεις, ώστε να αποφεύγεται η παρατεταμένη φόρτιση της σπονδυλικής στήλης. Τα συχνά διαλείμματα από την καθιστική εργασία μειώνουν την καταπόνηση της μέσης.

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2. Ενσωματώνουμε μικρές κινήσεις στην καθημερινότητά μας

Δεν χρειάζεται να αφιερώνουμε μία ώρα στο γυμναστήριο για να ωφελήσουμε την πλάτη μας. Ακόμη και όταν πλένουμε τα πιάτα ή βουρτσίζουμε τα δόντια μας μπορούμε να εξασκηθούμε στη σωστή κάμψη των ισχίων, διατηρώντας τη φυσική καμπύλη της μέσης.

Όπως σημειώνει το Real Simple αυτού του είδους οι μικρές κινήσεις βοηθούν στη διατήρηση της κινητικότητας και στη βελτίωση της λειτουργίας της μέσης.

3. Χρησιμοποιούμε σωστά το μαξιλάρι όταν κοιμόμαστε

Ο τρόπος που κοιμόμαστε επηρεάζει σημαντικά την πλάτη μας. Για όσους κοιμούνται στο πλάι, ένα μαξιλάρι ανάμεσα στα γόνατα βοηθά στη σωστή ευθυγράμμιση της λεκάνης. Όπως σημειώνει η Cleveland Clinic αν κοιμόμαστε ανάσκελα, ένα μαξιλάρι κάτω από τα γόνατα μπορεί να μειώσει την πίεση στη μέση. Επίσης ότι η σωστή θέση ύπνου συμβάλλει στη μείωση των ενοχλήσεων στη σπονδυλική στήλη.

4. Δεν ξεχνάμε το περπάτημα

Ακόμη και 10 λεπτά περπάτημα μετά το φαγητό μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο απ’ όσο φανταζόμαστε. Το περπάτημα θεωρείται μία από τις πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς μορφές άσκησης για άτομα με ήπιο χρόνιο πόνο στη μέση.

Η σύσταση αυτή υποστηρίζεται και από έρευνα που δημοσιεύθηκε στο The Lancet, σύμφωνα με την οποία το τακτικό περπάτημα μειώνει τις πιθανότητες επανεμφάνισης επεισοδίων οσφυαλγίας.



5. Προσέχουμε τη θέση των οθονών

Το κινητό χαμηλά και ο υπολογιστής σε λάθος ύψος αναγκάζουν τον αυχένα και την πλάτη να παραμένουν σκυμμένοι για ώρα.

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Η Harvard Health επισημαίνει ότι η σωστή εργονομία στον χώρο εργασίας μπορεί να περιορίσει σημαντικά την καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης και των μυών του αυχένα.

6. Φροντίζουμε τον ύπνο και το άγχος μας

Η υγεία της πλάτης δεν εξαρτάται μόνο από τους μύες. Η κακή ποιότητα ύπνου και το χρόνιο στρες αυξάνουν την ευαισθησία στον πόνο, ακόμη κι όταν δεν υπάρχει σοβαρό μυοσκελετικό πρόβλημα.

Το hopkinsmedicine.org αναφέρει ότι η διαχείριση του στρες, ο επαρκής ύπνος και η σταδιακή επιστροφή στην κίνηση αποτελούν βασικά στοιχεία για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου στη μέση.



Με πληροφορίες από mayoclinic.org ,Real Simple,Cleveland Clinic ,Harvard Health, hopkinsmedicine.org

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