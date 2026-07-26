Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνεχής χρήση των σύγχρονων smartphone προκαλεί το φαινόμενο «texting thumb», το οποίο εκδηλώνεται με πόνους και δυσκαμψία στα χέρια λόγω της επαναλαμβανόμενης πληκτρολόγησης.

Η παραμέληση αυτών των συμπτωμάτων ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρότερες παθήσεις, όπως το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα ή η τενοντοελυτρίτιδα.

Η πρόληψη της καταπόνησης απαιτεί τον περιορισμό του χρόνου χρήσης της συσκευής και την πραγματοποίηση συχνών διαλειμμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η χρήση εναλλακτικών τρόπων πληκτρολόγησης, όπως η υπαγόρευση φωνής, και η εφαρμογή ασκήσεων διάτασης βοηθούν σημαντικά στη μείωση της έντασης στους καρπούς.

Σε περίπτωση που ο πόνος ή το μούδιασμα επιμένουν παρά τα προληπτικά μέτρα, κρίνεται απαραίτητη η ιατρική αξιολόγηση από ειδικό.

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Η συνεχής χρήση των smartphones έχει οδηγήσει στην εμφάνιση του φαινομένου «texting thumb», ενός όρου που περιγράφει διάφορες ενοχλήσεις και πόνους στον αντίχειρα, τον καρπό και τις αρθρώσεις του χεριού, οι οποίες προκαλούνται από την επαναλαμβανόμενη πληκτρολόγηση και την κύλιση στην οθόνη. Τα συνηθέστερα συμπτώματα περιλαμβάνουν δυσκαμψία, πόνο κοντά στις αρθρώσεις και αίσθηση «κλικ» κατά την κίνηση του αντίχειρα. Εάν αυτά τα προβλήματα παραμεληθούν, μπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρότερες παθήσεις, όπως το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, η τενοντοελυτρίτιδα De Quervain ή ακόμη και η αρθρίτιδα.

Παρότι οι τραυματισμοί από την υπερβολική χρήση κινητών συσκευών δεν είναι καινούργιο φαινόμενο –χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το λεγόμενο «BlackBerry thumb»–, η σημερινή πραγματικότητα είναι διαφορετική. Τα σύγχρονα smartphones είναι μεγαλύτερα και βαρύτερα, ενώ χρησιμοποιούνται πλέον για πολύ περισσότερες δραστηριότητες από την επικοινωνία, όπως η παρακολούθηση βίντεο, οι ηλεκτρονικές πληρωμές και η πολύωρη περιήγηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ως αποτέλεσμα, τα χέρια και οι καρποί επιβαρύνονται σημαντικά περισσότερο.

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Σύμφωνα με τη Δρ. Maureen O’ Shaughnessy από το University of Kentucky HealthCare Hand Center, δεν είναι ρεαλιστικό να σταματήσει κανείς να χρησιμοποιεί το κινητό του, καθώς οι φορητές συσκευές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας. Αντίθετα, στόχος θα πρέπει να είναι η προσαρμογή του τρόπου χρήσης τους, ώστε να μειώνεται η καταπόνηση των χεριών.

Η διατήρηση της ίδιας στάσης για πολλές ώρες, με τον καρπό και τον αγκώνα ακίνητους, μπορεί να προκαλέσει πόνο στη βάση του αντίχειρα, στον καρπό ή στα δάχτυλα. Πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται αυτή την επιβάρυνση όταν μειώνουν τη χρήση του κινητού, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια των διακοπών, οπότε τα συμπτώματα υποχωρούν αισθητά.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης είναι ο περιορισμός του χρόνου χρήσης του κινητού και η πραγματοποίηση συχνών, σύντομων διαλειμμάτων. Επιπλέον, συνιστάται η εναλλαγή στάσεων, η αλλαγή χεριού κατά την πληκτρολόγηση και η χρήση διαφορετικών δακτύλων, όπως του δείκτη, ώστε να μην επιβαρύνεται συνεχώς ο αντίχειρας.

Χρήσιμες μπορούν να αποδειχθούν και οι λειτουργίες προσβασιμότητας των κινητών τηλεφώνων. Η χρήση της υπαγόρευσης φωνής για την αποστολή μηνυμάτων μειώνει σημαντικά την ανάγκη πληκτρολόγησης, ενώ η αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς επιτρέπει στον χρήστη να κρατά τη συσκευή σε πιο άνετη απόσταση. Παράλληλα, ειδικά αξεσουάρ, όπως δακτύλιοι ή λαβές που προσαρμόζονται στο πίσω μέρος του κινητού, κατανέμουν καλύτερα το βάρος στη παλάμη και μπορούν να λειτουργήσουν και ως βάση για την παρακολούθηση βίντεο.

Οι ειδικοί προτείνουν επίσης καθημερινές ασκήσεις διάτασης για τον αντίχειρα και τον καρπό. Η κάμψη και η έκταση του καρπού, οι κυκλικές κινήσεις του αντίχειρα, καθώς και οι διατάσεις των δακτύλων συμβάλλουν στη μείωση της έντασης. Για πόνο στη βάση του αντίχειρα, συνιστάται να τοποθετείται το χέρι σε επίπεδη επιφάνεια και ο αντίχειρας να απομακρύνεται από τα υπόλοιπα δάκτυλα για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Εάν, παρά τη μείωση της χρήσης του κινητού και τη λήψη απλών μέτρων, όπως πάγος ή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, ο πόνος, το μούδιασμα ή το μυρμήγκιασμα επιμένουν, είναι απαραίτητη η ιατρική αξιολόγηση. Η παρατεταμένη χρήση κινητού μπορεί να επιδεινώσει ήδη υπάρχουσα αρθρίτιδα ή να προκαλέσει παθήσεις όπως η τενοντοελυτρίτιδα De Quervain, το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα ή το «trigger thumb», που χαρακτηρίζεται από επώδυνη εμπλοκή του αντίχειρα κατά την κάμψη.

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Τελικά, ακόμη και μικρές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, όπως τα τακτικά διαλείμματα και η σωστή στάση των χεριών, μπορούν να μειώσουν σημαντικά την καταπόνηση.

«Τα χέρια μας δεν έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούμε τα κινητά τηλέφωνα όλη την ημέρα», δηλώνει ο δρ Eugene Tsai, χειρουργός στο Τμήμα Ορθοπεδικής και Αθλητιατρικής του Cedars-Sinai. «Για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα κινητά τηλέφωνα, πρέπει να φροντίζουμε τα χέρια μας.»

Με πληροφορίες από: AP

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