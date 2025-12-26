Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια γυναίκα στην περιοχή της Αταλάντης στη Φθιώτιδα, η οποία είχε το βράδυ των Χριστουγέννων βγει έξω με την οικογένειά της για να διασκεδάσει.

Αργά το βράδυ επιστρέφοντας στο σπίτι της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport της επιτέθηκε ο δεσποζόμενος σκύλος του γείτονα και να της έκοψε δύο δάχτυλα από το ένα της χέρι.

Η τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο ΚΥ Αταλάντης, όπου της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και από εκεί, λόγω του ακρωτηριασμού, διακομίστηκε απευθείας στο ΚΑΤ για την αποκατάστασή της

Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της βραδινής εξόδου, φέρεται να είχαν πει στον γείτονα να δέσει τον σκύλο – φύλακα, όμως εκείνος μάλλον το ξέχασε και έτσι η γυναίκα επιστρέφοντας στο σπίτι δέχτηκε την επίθεση.