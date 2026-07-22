Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καπνός από τις πυρκαγιές μεταφέρει επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια που προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και αναπνευστικά προβλήματα.

Οι υγειονομικές αρχές προτείνουν την παραμονή σε κλειστούς χώρους και τη χρήση φίλτρων υψηλής απόδοσης για τον καθαρισμό του αέρα.

Η στεγανοποίηση των ανοιγμάτων και η αποφυγή εσωτερικών πηγών ρύπανσης συμβάλλουν στον περιορισμό της έκθεσης των πολιτών στα επιβλαβή σωματίδια.

Σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρών αναπνευστικών συμπτωμάτων, οι πολίτες πρέπει να αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια στο πλησιέστερο νοσοκομείο για την αντιμετώπισή τους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πρόσφατα, ο καπνός από τις μεγάλες πυρκαγιές στον Καναδά κάλυψε για ημέρες πολλές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, εκθέτοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε επικίνδυνα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τις πυρκαγιές μπορεί να είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς ο καπνός συχνά καλύπτει μεγάλες περιοχές και μεταβάλλει ακόμη και το χρώμα του ήλιου. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι η ορατή ομίχλη, αλλά τα εξαιρετικά μικρά αιωρούμενα σωματίδια που περιέχει ο καπνός. Τα σωματίδια αυτά μπορούν να προκαλέσουν τόσο άμεσες όσο και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, σύμφωνα με άρθρο του Associated Press.

Advertisement

Advertisement

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να παραμένουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε εσωτερικούς χώρους και να λαμβάνουν μέτρα για τη διατήρηση καθαρού αέρα μέσα στο σπίτι. Όσοι διαθέτουν κεντρικό σύστημα κλιματισμού καλούνται να αντικαθιστούν τα φίλτρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και να χρησιμοποιούν φίλτρα υψηλής απόδοσης, κατά προτίμηση κατηγορίας MERV 13 ή ανώτερης, εφόσον το επιτρέπει το σύστημα.

Επιπλέον, συνιστάται η λειτουργία του συστήματος σε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα και το κλείσιμο, αν είναι δυνατόν, όλων των αεραγωγών που εισάγουν αέρα από έξω.

Αν αγοράσουμε ένα φορητό φίλτρο αέρα, ας αναζητήσουμε φίλτρο αέρα τύπου HEPA ή ένα που να αναγράφει ότι παγιδεύει μικρά σωματίδια ρύπανσης. Ας βεβαιωθούμε ότι δεν παράγει όζον, έναν άλλο επιβλαβή ατμοσφαιρικό ρύπο.

Αν έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε μόνο ένα φορητό φίλτρο αέρα, ας το χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε ένα «καθαρό δωμάτιο» στο σπίτι μας, όπου μπορούμε να περνάμε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας.

Όσον αφορά τα κλιματιστικά παραθύρου, τις φορητές μονάδες και τα συστήματα mini-split, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πολλά από αυτά δεν διαθέτουν φίλτρα ικανά να συγκρατούν τα πολύ λεπτά σωματίδια του καπνού. Παρ’ όλα αυτά, η προστασία από τη ζέστη παραμένει εξίσου σημαντική, καθώς ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και καπνού επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την υγεία.

Το ιδανικό σενάριο είναι να λειτουργεί το κλιματιστικό και να χρησιμοποιείται ένας καθαριστής αέρα ή ένα αυτοσχέδιο φίλτρο για ανεμιστήρα δωματίου, προκειμένου να καθαρίζεται ο αέρας. Ας βεβαιωθούμε ότι το κλιματιστικό μας είναι καλά στεγανοποιημένο στο πλαίσιο του παραθύρου μας.

Advertisement

Για να περιοριστεί η είσοδος καπνού στο σπίτι, συνιστάται η στεγανοποίηση χαραμάδων και ανοιγμάτων με πετσέτες, ταινία ή άλλα κατάλληλα υλικά. Παράλληλα, όταν η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι αυξημένη, πρέπει να αποφεύγονται δραστηριότητες που παράγουν επιπλέον καπνό μέσα στο σπίτι, όπως η χρήση κεριών, τζακιών ή εστιών αερίου.

Η έκθεση στον καπνό από πυρκαγιές μπορεί να προκαλέσει δύσπνοια, σφίξιμο στο στήθος, πονοκέφαλο, καθώς και ερεθισμό στη μύτη και στα μάτια. Όταν εμφανίζονται ήπια συμπτώματα, είναι σημαντικό το άτομο να απομακρύνεται αμέσως από τον μολυσμένο αέρα και να παραμένει σε εσωτερικό χώρο με καθαρή ατμόσφαιρα. Αν όμως παρουσιαστούν σοβαρά συμπτώματα, όπως έντονη δυσκολία στην αναπνοή, συριγμός ή έντονη αναπνευστική δυσχέρεια, απαιτείται άμεση μεταφορά στο πλησιέστερο νοσοκομείο για επείγουσα ιατρική αντιμετώπιση.

Με πληροφορίες από: Associated Press , youtube.com

Advertisement























