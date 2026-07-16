Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι καπνοί από τις πυρκαγιές στον Καναδά έχουν προκαλέσει ανησυχία ενόψει του τελικού του Μουντιάλ 2026 στο Νιου Τζέρσεϊ.

Οι τοπικές αρχές εξέδωσαν οδηγίες για περιορισμό των εξωτερικών δραστηριοτήτων λόγω της ανθυγιεινής ποιότητας του αέρα στην περιοχή.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι ένα επερχόμενο ψυχρό μέτωπο και οι βροχοπτώσεις θα απομακρύνουν το τοξικό νέφος πριν από τον αγώνα.

Στον Καναδά, οι αρχές του Οντάριο ζήτησαν ομοσπονδιακή βοήθεια για την αντιμετώπιση των 130 ενεργών πυρκαγιών που μαίνονται ανεξέλεγκτα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ ενόψει του τελικού του Μουντιάλ 2026 την Κυριακή (19/7, 22:00) στο Νιου Τζέρσεϊ, καθώς οι καπνοί από τις φωτιές στον Καναδά έχουν δημιουργήσει μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ωστόσο, οι μετεωρολογικές προβλέψεις για ένα επερχόμενο ψυχρό μέτωπο φέρνουν αισιοδοξία ότι το τοξικό νέφος θα απομακρυνθεί εγκαίρως.

Ο καπνός από τις φωτιές του Καναδά καλύπτει τον ουρανό της Νέας Υόρκης

Με την ποιότητα του αέρα στο Νιου Τζέρσεϊ να χαρακτηρίζεται ήδη σήμερα (16/7) ως «ανθυγιεινή για ευαίσθητες ομάδες», οι τοπικές αρχές της Νέας Υόρκης έχουν εκδώσει οδηγίες προς τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και τις αθλητικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.

Advertisement

Advertisement

Ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία θα διεξαχθεί μπροστά σε 80.000 θεατές στο New York-New Jersey stadium, την ώρα που άλλοι 50.000 οπαδοί θα είναι συγκεντρωμένοι στο Central Park.

«Οι περιοχές όπου ο καπνός είναι πιο πυκνός μπορούν στην πραγματικότητα να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα. Έτσι, όσοι μπορεί να είναι λίγο πιο ευαίσθητοι ή να έχουν αναπνευστικά προβλήματα μπορεί να θέλουν να παραμείνουν μέσα για όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ο μετεωρολόγος του AccuWeather, Άλεξ ΝταΣίλβα.

«Θα βρέξει πολύ το Σάββατο, οπότε αυτό θα πρέπει να διαλύσει μεγάλο μέρος του καπνού.

Το πρωί της Κυριακής, νομίζω ότι θα δούμε ένα ψυχρό μέτωπο να περνάει από την περιοχή και θα πρέπει να διώξει όποιον εναπομείναντα καπνό βλέπουμε», πρόσθεσε.

Αυτές οι άσχημες συνθήκες αναμένεται να παραταθούν μέχρι τουλάχιστον αύριο, προβλέπουν οι αρχές της αμερικανικής πολιτείας του Μίσιγκαν, που βρίσκεται νότια του Οντάριο.

Reuters Reuters Reuters Reuters Reuters

Στο βορειοδυτικό τμήμα αυτής της καναδικής επαρχίας, οι αρχές μετρούν περισσότερες από 130 ενεργές πυρκαγιές, εκ των οποίων 63 που καίνε ανεξέλεγκτα. Οι εκτάσεις που έχουν πληγεί είναι τεράστιες, σε μία μόνο έχουν καεί σχεδόν 3 εκατομμύρια στρέμματα και έχουν ήδη πλησιάσει σε κατοικημένες ζώνες.

Advertisement

Wildfire smoke from Canada is shrouding the Northeast and the Midwest, harming the air quality during a summer heat wave.



Winds swept smoke from the north, where the Canadian government reported more than 100 uncontrolled wildfires. Swaths of the Northeast and Midwest were under… pic.twitter.com/5QiHBcM9CN — The Wall Street Journal (@WSJ) July 16, 2026

Οι αρχές του Οντάριο ζήτησαν επισήμως σήμερα επιπλέον βοήθεια από την καναδική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ιδίως σε αεροπορικά μέσα, για την εκκένωση απομακρυσμένων κοινοτήτων.

«Περισσότερες από 150 ομάδες πυροσβεστών εργάζονται πυρετωδώς για να προστατεύσουν τους κατοίκους από τις πυρκαγιές», διευκρίνισε σήμερα ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ Φορντ, με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Advertisement