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Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία καταγράφηκαν στον Καναδά, όπου μια αμαξοστοιχία διέσχισε ένα πύρινο μέτωπο, περνώντας κυριολεκτικά μέσα από τις φλόγες μεγάλης δασικής πυρκαγιάς.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άρμστρονγκ, στο Βόρειο Οντάριο, όταν η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, οι φλόγες έφτασαν στις σιδηροδρομικές γραμμές, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την αμαξοστοιχία.

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Views from train engineers near Armstrong, Ontario, Canada, as wildfires continue to push across the province.



Multiple fires have ran 20+ miles in the last 24 hours, and others have crossed the international border from Minnesota into Canada. pic.twitter.com/ZcHFJS8c0P — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 15, 2026

Η κάμερα που βρισκόταν στην καμπίνα των μηχανοδηγών κατέγραψε καρέ-καρέ τη δραματική στιγμή, με το πύρινο μέτωπο να καλύπτει τις γραμμές και να περικυκλώνει το τρένο. Στα εντυπωσιακά πλάνα διακρίνεται η φωτιά να φτάνει μέχρι τα παράθυρα της μηχανής, ενώ οι πυκνοί καπνοί μηδενίζουν σχεδόν πλήρως την ορατότητα.

Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, οι μηχανοδηγοί παρέμειναν ψύχραιμοι, συνέχισαν την πορεία της αμαξοστοιχίας και κατάφεραν να διασχίσουν με ασφάλεια το φλεγόμενο σημείο, χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός.

Την ίδια ώρα, οι δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στην περιοχή εξακολουθούν να προκαλούν τεράστιες καταστροφές. Πολλά από τα πύρινα μέτωπα εξαπλώθηκαν με εκρηκτικούς ρυθμούς, διανύοντας περισσότερα από 32 χιλιόμετρα μέσα σε μόλις ένα 24ωρο.

Η έκταση της καταστροφής είναι τόσο μεγάλη, ώστε οι φλόγες πέρασαν ακόμη και τα διεθνή σύνορα, επεκτεινόμενες από την πολιτεία της Μινεσότα στις Ηνωμένες Πολιτείες προς τον Καναδά. Οι αρμόδιες Αρχές των δύο χωρών βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό, επιχειρώντας με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για τον περιορισμό των πυρκαγιών.

Με πληροφορίες από caliber