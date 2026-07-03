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Μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή καταγράφηκε στο Τορόντο του Καναδά, όταν ένας αστυνομικός ανέλαβε έναν απρόσμενο ρόλο: αυτόν του… ρυθμιστή κυκλοφορίας για μια οικογένεια χηνών.

Η μαμά χήνα και τα μικρά της προσπάθησαν να διασχίσουν έναν πολυσύχναστο δρόμο, με τον αστυνομικό να σταματά την κυκλοφορία και να τα καθοδηγεί με ασφάλεια από τη διάβαση πεζών.

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The cutest road crossing ever.



A Toronto police officer guiding mama goose and her little babies safely across the crosswalk while they followed him like their personal bodyguard.



[📹 citizen] pic.twitter.com/oKDubwCyDL — Massimo (@Rainmaker1973) July 3, 2026

Τα μικρά πουλιά ακολούθησαν πιστά τον αστυνομικό, σαν να τον θεωρούσαν τον προσωπικό τους «σωματοφύλακα». Το στιγμιότυπο προκάλεσε χαμόγελα σε περαστικούς και οδηγούς, ενώ το βίντεο έγινε γρήγορα viral, αναδεικνύοντας μια πιο ανθρώπινη και ευαίσθητη πλευρά της αστυνόμευσης στην καθημερινότητα της πόλης.