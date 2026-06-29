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Ο Καναδάς έγραψε ιστορία στο Λος Άντζελες. Με γκολ του Στέφεν Εουστάκιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, οι συνδιοργανωτές του Μουντιάλ 2026 νίκησαν 1-0 τη Νότια Αφρική και πήραν την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, αφήνοντας εκτός συνέχειας τους μαχητικούς «Μπαφάνα Μπαφάνα».

Το παιχνίδι είχε ένταση, μονομαχίες και μεγάλη τακτική προσοχή, αλλά όχι πολλές καθαρές φάσεις. Η Νότια Αφρική επέλεξε να κλείσει τους χώρους, να χαμηλώσει το τέμπο και να οδηγήσει το ματς όσο πιο βαθιά γινόταν, ελπίζοντας είτε στην παράταση είτε σε μία στιγμή στην κόντρα. Ο Καναδάς, από την άλλη, είχε την πρωτοβουλία, προσπάθησε να πιέσει από τα άκρα και να βρει χώρους γύρω από την περιοχή του Γουίλιαμς.

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Στο πρώτο ημίχρονο οι Καναδοί είχαν τις καλύτερες στιγμές, με τη Νότια Αφρική να σώζει πάνω στη γραμμή και τον Γουίλιαμς να κρατά όρθια την ομάδα του. Στην επανάληψη, ο Καναδάς συνέχισε να ψάχνει το γκολ, έριξε στο ματς και τον Αλφόνσο Ντέιβις, όμως όλα έδειχναν ότι το 0-0 θα έστελνε τις δύο ομάδες στην παράταση.

Τότε μίλησε ο Εουστάκιο. Με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή στο 90+2’, έσπασε το νοτιοαφρικανικό τείχος και έδωσε στον Καναδά μία πρόκριση με ιστορική σημασία. Στους «16» ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία – Μαρόκο.

Οι συνθέσεις

Νότια Αφρική: Γουίλιαμς, Μοντίμπα, Μποκάζι, Μουντάου, Οκόν, Μοκοένα, Σιθόλε, Απόλις, Μοφοκένγκ, Μασέκο, Μακγκόπα.

Αλλαγές: Μπάθα, Μορέμι, Ρέινερς.

Καναδάς: Κρεπό, Τζόνστον, Κορνέλιους, Μπομπίτο, Λαριά, Εουστάκιο, Μίλαρ, Σαλίμπα, Τζόναθαν Ντέιβιντ, Ολουβασέγι, Μπιουκάναν.

Αλλαγές: Λουκ Ντε Φουζερόλ, Σιγκούρ, Σάφελμπουργκ, Πρόμις, Ντέιβις.

Οι δύο σημερινοί νοκ άουτ αγώνες

20:00 Βραζιλία – Ιαπωνία

23:30 Γερμανία – Παραγουάη