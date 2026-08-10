Απίστευτη ταλαιπωρία υπέστησαν οι επιβάτες πτήσης της Porter Airlines στον Καναδά, όταν το αεροπλάνο αναγκάστηκε να ακυρώσει το ταξίδι του εξαιτίας ενός μικρού παιδιού που αρνιόταν να καθίσει στη θέση του.
Σύμφωνα με το Associated Press, το περιστατικό σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βικτώριας στη Βρετανική Κολομβία. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες τόσο του γονέα όσο και του πληρώματος καμπίνας, κατέστη αδύνατο να δεθεί το παιδί με τη ζώνη ασφαλείας.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να τροχοδρομήσει πίσω στον τερματικό σταθμό προκειμένου να αποβιβαστούν ο γονέας και το παιδί. Ωστόσο, η καθυστέρηση που προκλήθηκε ξεπέρασε το ωράριο λειτουργίας του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου, οδηγώντας στην οριστική ακύρωση της πτήσης.
Σύμφωνα με το AP, η αεροπορική εταιρία ζήτησε συγγνώμη από τους υπόλοιπους επιβάτες για την ταλαιπωρία και τους έκλεισε νέες θέσεις σε πτήση της επόμενης ημέρας.