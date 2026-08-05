Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αεροσυνοδοί αξιολογούν διακριτικά τους επιβάτες κατά την είσοδό τους στο αεροσκάφος για να εντοπίσουν πιθανά προβλήματα ασφαλείας ή υγείας.

Το πλήρωμα παρατηρεί τη συμπεριφορά και τη φυσική κατάσταση των ταξιδιωτών ώστε να προλάβει κινδύνους προτού ξεκινήσει η πτήση.

Παράλληλα, οι αεροσυνοδοί εντοπίζουν άτομα που θα μπορούσαν να προσφέρουν βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης ή όσους χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας.

Η εκπαίδευση του προσωπικού περιλαμβάνει επίσης την αναγνώριση ενδείξεων εμπορίας ανθρώπων και τον έλεγχο των χειραποσκευών για λόγους ασφαλείας.

Ο χαιρετισμός στην είσοδο αποτελεί ταυτόχρονα μια πράξη φιλοξενίας που οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης και βελτιώνει το κλίμα της πτήσης.

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Οι περισσότεροι επιβάτες θεωρούν ότι το χαμόγελο και ο σύντομος χαιρετισμός από τους αεροσυνοδούς στην είσοδο του αεροσκάφους αποτελούν απλά ένα ευγενικό καλωσόρισμα.

Στην πραγματικότητα, όμως, αυτή η στιγμιαία επαφή είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια του ελέγχου ασφαλείας πριν από την απογείωση.

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Οι αεροσυνοδοί εκπαιδεύονται να παρατηρούν κάθε επιβάτη μέσα σε δευτερόλεπτα. Ενώ καλωσορίζουν τους ταξιδιώτες, αξιολογούν διακριτικά τη συμπεριφορά, τη φυσική κατάσταση και τη γενικότερη εικόνα τους, αναζητώντας ενδείξεις που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ένα από τα πρώτα στοιχεία που εξετάζουν είναι εάν κάποιος επιβάτης βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Δυσκολία στην ομιλία, αστάθεια στο βάδισμα, σύγχυση ή έντονη οσμή αλκοόλ μπορεί να αποτελέσουν προειδοποιητικά σημάδια. Όπως επισημαίνουν ειδικοί του κλάδου, είναι πολύ ευκολότερο να αντιμετωπιστεί μια τέτοια κατάσταση πριν ο επιβάτης καθίσει στη θέση του παρά όταν το αεροσκάφος βρίσκεται ήδη στον αέρα, όπου οι επιλογές του πληρώματος είναι περιορισμένες.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο εντοπισμός επιβατών που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Οι αεροσυνοδοί παρατηρούν σημάδια όπως ωχρότητα, υπερβολική εφίδρωση, δυσκολία στην αναπνοή ή εμφανή συμπτώματα κάποιας μεταδοτικής νόσου. Δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιος επιχειρεί να ταξιδέψει ενώ δεν αισθάνεται καλά, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και τους υπόλοιπους επιβάτες.

Παράλληλα, το πλήρωμα ελέγχει διακριτικά και τις χειραποσκευές, ώστε να διαπιστώσει αν πληρούνται οι κανόνες της αεροπορικής εταιρείας ως προς τον αριθμό και τις διαστάσεις τους, αλλά και να εντοπίσει αντικείμενα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους κατά την πτήση.

Τα τελευταία χρόνια, η εκπαίδευση των αεροσυνοδών έχει επεκταθεί ακόμη περισσότερο. Πολλά πληρώματα εκπαιδεύονται πλέον να αναγνωρίζουν πιθανές ενδείξεις ακόμη και εμπορίας ανθρώπων, ώστε να μπορούν να ειδοποιούν διακριτικά τις αρμόδιες αρχές όταν κάτι τους κινεί υποψίες.

Η παρατήρηση των επιβατών, ωστόσο, δεν αποσκοπεί μόνο στον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων. Οι αεροσυνοδοί προσπαθούν επίσης να εντοπίσουν ποιοι επιβάτες θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Άτομα με καλή φυσική κατάσταση ή γιατροί, νοσηλευτές, πυροσβέστες, στρατιωτικοί ή αστυνομικοί ενδέχεται να αποδειχθούν πολύτιμοι σε μια δύσκολη κατάσταση. Αντίστοιχα, εντοπίζονται και οι ταξιδιώτες που ίσως χρειαστούν επιπλέον βοήθεια κατά τη διάρκεια της πτήσης, όπως ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία.

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Όλες αυτές οι παρατηρήσεις πραγματοποιούνται σχεδόν ανεπαίσθητα και αποτελούν μέρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης του πληρώματος καμπίνας. Οι πιο έμπειροι αεροσυνοδοί τοποθετούνται συχνά στην είσοδο του αεροπλάνου, καθώς έχουν αναπτύξει την ικανότητα να εντοπίζουν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα συμπεριφορές ή καταστάσεις που μπορεί να χρειαστούν ιδιαίτερη προσοχή.

Παρά τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η διαδικασία αυτή για την ασφάλεια της πτήσης, οι αεροσυνοδοί τονίζουν ότι το καλωσόρισμα παραμένει ταυτόχρονα μια αυθεντική πράξη φιλοξενίας. Ένα χαμόγελο ή μια σύντομη ευγενική κουβέντα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας θετικής ατμόσφαιρας μέσα στο αεροπλάνο, ενώ βοηθούν το πλήρωμα να οικοδομήσει από την πρώτη στιγμή μια σχέση εμπιστοσύνης με τους επιβάτες. Όπως επισημαίνουν, μια ευγενική ανταλλαγή χαιρετισμών δεν βελτιώνει μόνο το κλίμα της πτήσης, αλλά διευκολύνει και το έργο του πληρώματος, το οποίο φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια όλων όσοι βρίσκονται στο αεροσκάφος.

Με πληροφορίες από την αμερικανική έκδοση της HuffPost

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